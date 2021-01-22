 

Астрономы произвели расчет глубины самого большого моря на Титане

22.01.2021, 11:32, Разное
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Американские астрономы благодаря новым данным, полученным от зонда Cassini, смогли оценить, насколько глубоким может оказаться Море Кракена на Титане. В некоторых случаях его глубина способна достигать 300 метров.
Являясь крупнейшим спутником Сатурна, где подтверждено существование круговорота жидкости, Титан представляет один из наибольших интересов для научного сообщества. Единственное отличие от Земли заключается в том, что реки и моря на спутнике Сатурна образуются из жидкого метана, этана и частично азота.

Исследование Титана происходило в период с 2004 по 2017 годы. Тогда зонду Cassini удалось получить данные о рельефе спутника. Прямое наблюдение его было невозможным из-за плотной атмосферы. После этого исследователи обнаружили на Титане множество озер и русел рек, но наиболее впечатляющим оказалось Море Кракена.

По словам Валерио Погъяли, только сейчас им удалось оценить его вероятную глубину. Так, в районе Залива Синуса она может достигать 85 метров. В основном там сконцентрирован жидкий метан, этан и азот. Глубину центральной части точно установить не удается, поскольку здесь происходит поглощение радиоволн, не достигающих дна. Однако расчеты указывают на то, что глубина здесь может составлять от 100 до 300 метров.

Источник: planet-today.ru



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