 

Гарик Харламов описал мужское счастье без женщин

22.01.2021, 11:32, Разное
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Юморист Гарик Харламов описал, каким может быть мужское счастье при условии отсутствия женщин. Он обнародовал в Instagram картинку с небольшой историей в виде сказки, герой которой живет счастливо, узнав, что возлюбленная отказалась выйти за него замуж.
В сказке принц после несостоявшейся свадьбы встречался с друзьями, ездил на охоту и рыбалку, пил спиртное без ограничений, играл в гольф и раскидывал носки по всему дворцу. Также главный персонаж, по словам Гарика Харламова, перестал опускать крышку унитаза, вступал в половые контакты со служанками и подругами, пел в душе.

В комментариях к публикации фолловеры отметили, что принцесса может жить по такому же сценарию до конца своих дней, поскольку ответила отказом. Некоторые увидели в главном герое сказки самого Гарика Харламова. В связи с этим они не удивились, что юморист и его супруга Кристина Асмус развелись.

Напомним, что о расставании артисты объявили летом прошлого года. Через несколько месяцев они получили документы о разводе. После расставания Харламов и Асмус сохранили приятельские отношения ради общей дочери Анастасии.

Источник: lenta.ru



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