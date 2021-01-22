«Осторожный оптимизм»: в Москве разрешили массовые мероприятия и отменили «дистант»

22.01.2021, 11:30, Разное

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По словам Сергея Собянина, последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысяч новых случаев заражения, что значительно меньше, чем в конце декабря. Также снизились показатели госпитализации: 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в праздничные дни. В коронавирусных госпиталях свободно более 9 тысяч коек.

Глава города распорядился отменить дистанционное обучения для кружков, секций и спортивных школ, находящихся в ведении правительства Москвы. С 22 января все эти образовательные учреждения будут работать в обычном режиме. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.

Исключение составят федеральные вузы, которые по распоряжению Минобрнауки должны учиться дистанционно до 6 февраля 2021 года.

Также возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, разрешено проведение массовых мероприятий при условии, что число посетителей не превысит 50% от общей вместимости зала. Кроме того, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50%.

Снова заработали детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты и уголки в торгово-развлекательных центрах. Количество детей и взрослых в таких помещениях не должно превышать 50% от общей вместимости.

Собянин отметил, что требование о переводе 30% персонала на удаленную работу остается в силе и будет действовать до значительного улучшения ситуации с заболеваемостью. Также сохраняются ограничения в работе ресторанов, баров, ночных клубов, дискотек и боулингов.

Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями по-прежнему должны соблюдать домашний режим. «Однако после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте», – напомнил Сергей Собянин.