Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием

22.01.2021, 11:14, Новости дня

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Китай придерживается оборонительной стратегии и планирует сохранить «минимально возможный» арсенал ядерных вооружений, которые никогда не применит первым, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай ни при каких условиях не применит первым ядерное оружие. Мы никогда не будем его использовать для угрозы или с целью нападения на страны, которые не располагают ядерным арсеналом», – приводит ее слова ТАСС.

По словам дипломата, Пекин не планирует наращивать запасы оружия массового уничтожения и «сохранит их на минимальном уровне для защиты национальной безопасности». «Это наша принципиальная позиция. <…> Мы прилагаем активные усилия для обеспечения глобальной стратегической стабильности», – добавила Хуа Чуньин.

В то же время она уточнила, что Китай не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). «Китай не одобряет это соглашение и не считает выгодным для себя его подписание. Мы подчеркиваем, что оно не отражает привычные нам нормы международного права», – сообщила официальный представитель МИД.

В пятницу вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), принятый в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств – членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ключевые державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.