Число заболевших COVID-19 россиян за сутки выросло на 21 тысячу

22.01.2021, 11:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Оперативный штаб рассказал, что прирост инфицированных составил 21 513. Менее половины из них – 11,8% – не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы за сутки 27 318 человек.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Санкт-Петербурге – 3 103. На втором месте расположилась Москва с 3 037 больными. За столицей идет Московская область, где диагноз поставили 1 142 жителям.

В первую десятку попали Нижегородская (491 случай), Ростовская (391 случай), Свердловская (385 случаев), Воронежская (384 случая) области, Красноярский край (326 случаев), Хабаровский край (303 случая), Вологодская область (300 случаев).

Таким образом, с начала пандемии коронавирусной инфекцией в России заразились 3,67 миллиона человек. Победили болезнь 3,08 миллиона жителей страны. Жертвами COVID-19 стали 68 тысяч пациентов.

В конце прошлого года во всех регионах страны вступило в силу предписание Роспотребнадзора об обязательном ношении масок в общественных местах. Также граждан просят соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки.

Материал дополняется.