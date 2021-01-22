Джиджи Хадид рассекретила имя их с Зейном Маликом дочери

22.01.2021, 10:52, Разное

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Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями еще в прошлом сентябре, однако все это время не рассекречивали имя дочери. Почувствовав, что время пришло и скрывать эту личную деталь от всего мира ей больше не хочется, Джиджи обнародовала имя малышки, но сделала это тихо – заметить такое могли только самые преданные поклонники. Модель просто добавила фразу в описание своей страницы в Instagram – “Мама Хай (Khai)”.

А на днях малышке Хай исполнилось 4 месяца, по случаю чего Джиджи опубликовала в Instagram-историях снимок с ней и написала: “Моя девочка. 4 месяца. Лучший ребенок!”. Затем модель опубликовала фрагмент переписки с Зейном Маликом, в которой писала “Я просто одержима нашим ребенком”. Но и без сложностей материнства у Джиджи не обходится: в тех же историях она опубликовала свое “сонное” селфи, написав “Всем мамам-новичкам – если вы умыли свое лицо сегодня, я горжусь вами”.

Напомним, весной прошлого года стало известно, что Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

Джиджи и Белла Хадид на прогулке с Хай Джиджи на прогулке с дочерью в день рождения Зейна Малика

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.