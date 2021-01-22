Госдума рассмотрит законопроект о черте оседлости для иностранных агентов

22.01.2021, 10:51, Разное

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Депутат от КПРФ Сергей Караев внёс на рассмотрение парламента законопроект «О черте оседлости иностранных агентов и их пособников» в первом чтении.

В случае его принятия ряд категорий граждан, сотрудничающих с иностранными организациями и правительствами, смогут селиться только в определённых законодательством регионах.

Планируется провести три черты оседлости: в Ростовской области на границе с Украиной для «политических украинцев», в Еврейской автономной области, в Магаданской области и на севере полуострова Таймыр. Также иноагенты смогут без ограничений селиться на архипелагах Новая земля и Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Законопроект уже получил одобрение Минюста, в настоящее время идёт уточнение процедуры депортации иноагентов к местам компактного проживания. Рассматривается также вопрос строительства спецпоселений повышенного уровня безопасности для проживания в них лидеров протестного движения.

– Если человек заявляет, что он политический украинец, то что он делает в Москве? Пусть едет на Украину. Ну или хотя бы поближе к Украине, если ему там так нравится. А некоторым горячим головам вообще полезно остыть. Северный климат Таймыра для этого идеально подходит. В прошлом черты оседлости успешно применялись в Российской империи и СССР, именно благодаря ним появились такие прекрасные произведения искусства, как мюзикл «Скрипач на крыше» и песня «1943» певицы Джамалы, – сказал депутат Сергей Караев.

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