 

Госдума рассмотрит законопроект о черте оседлости для иностранных агентов

22.01.2021, 10:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутат от КПРФ Сергей Караев внёс на рассмотрение парламента законопроект «О черте оседлости иностранных агентов и их пособников» в первом чтении.

В случае его принятия ряд категорий граждан, сотрудничающих с иностранными организациями и правительствами, смогут селиться только в определённых законодательством регионах.

Планируется провести три черты оседлости: в Ростовской области на границе с Украиной для «политических украинцев», в Еврейской автономной области, в Магаданской области и на севере полуострова Таймыр. Также иноагенты смогут без ограничений селиться на архипелагах Новая земля и Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане.

Законопроект уже получил одобрение Минюста, в настоящее время идёт уточнение процедуры депортации иноагентов к местам компактного проживания. Рассматривается также вопрос строительства спецпоселений повышенного уровня безопасности для проживания в них лидеров протестного движения.

– Если человек заявляет, что он политический украинец, то что он делает в Москве? Пусть едет на Украину. Ну или хотя бы поближе к Украине, если ему там так нравится. А некоторым горячим головам вообще полезно остыть. Северный климат Таймыра для этого идеально подходит. В прошлом черты оседлости успешно применялись в Российской империи и СССР, именно благодаря ним появились такие прекрасные произведения искусства, как мюзикл «Скрипач на крыше» и песня «1943» певицы Джамалы, – сказал депутат Сергей Караев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино

05.08 / Кейт Миддлтон приняла участие в сборе вещей для нуждающихся семей Великобритании

26.06 / ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала “Это мы”

12.01 / Мать-балерина из-за операции Алены Хмельницкой устроилась в больницу санитаркой

12.09 / Мнение: Обсудить будущее

22.09 / Скандалы: Решальщик из «Роллс-Ройса»

22.10 / Мнение: Новости дня – 21 октября. Чуланов вылез из чулана и др.

02.11 / В ХМАО ребенка достали из турбины самолета

09.01 / Алексей Навальный выступит в Генассамблее ООН как представитель Германии

17.11 / Ученые: Электронные сигареты способны изменить иммунный ответ организма на вирусы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска