«Где гордость поляка?» — польский сенатор раскритиковал Дональда Туска за «раболепие» перед Германией

22.01.2021, 10:44, Новости дня

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Покинув пост премьер-министра Польши в 2014 году, Дональд Туск фактически отказался от польской политики в пользу европейской, которая, безусловно, является продолжением немецкой политики, говорит в беседе с Nasz Dziennik сенатор от партии «Право и справедливость» Станислав Ожог. Он не понимает, почему на каждом углу бывший польский премьер пытается раболепно поблагодарить за успешную карьеру Германию и Ангелу Меркель лично.



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«Я думал, что Дональд Туск больше ничем меня не сможет удивить, но, по всей видимости, я ошибался. Я должен признать, что эти слова я не ожидал услышать даже от Туска. Сказать, что это было раболепное заявление, — всё равно что ничего не сказать», — прокомментировал в беседе с Nasz Dziennik полное благодарности приветствие участникам конгресса ХДС от бывшего главы Европейского совета Дональда Туска сенатор от партии «Право и справедливость» Станислав Ожог.

В этом заявлении Туск ясно подчеркнул, что правление ХДС было благословением для Европы, а также для восточных соседей Германии, а будучи поляком, он знает, о чём говорит.

В своём интервью Станислав Ожог объясняет, что сейчас очень сложное время — пандемия и набирающие вес левые взгляды. «Мы также находимся в экономическом кризисе в Европе и в мире, но Германия и правящая партия ХДС во главе со своими лидерами не заботятся о концепции европейской солидарности, их не волнуют принципы и ценности, которыми руководствовались отцы-основатели ЕС. Они только громко декларируют правила, но они не применяют их на практике», — не без сожаления констатировал польский сенатор.

Он упрекнул немецкие власти в строительстве проекта «Северный поток — 1» и попытках запуска газопровода «Северный поток— 2», которые он прямо называет антиевропейскими. Дональду Туску, как и Германии, наплевать на энергетическую солидарность ЕС, считает Ожог: «Этот проект, который вот-вот будет завершён, поставит Европу в зависимость не только от Путина и России, но и от Германии. Когда Германия и РФ создавали совместные «проекты», это всегда заканчивалось трагическим образом. И нам, полякам, есть что сказать об этом», — подчёркивает Ожог.

«В этой ситуации, когда Дональд Туск по-немецки, на фоне знакового города Гданьска, раболепно говорит слова, недостойные поляка, политика, он сам себя выставляет не в лучшем свете», — добавляет он.

По мнению польского сенатора, нельзя рассматривать заявление Туска в отрыве от его национальности. «Что я должен сказать как политик, когда я слышу такое заявление, полное дани уважения в адрес Германии, что должен сказать обычный поляк, а не политик… Отключить своё мышление и принять его?! Поляки — думающий и мудрый народ, который в состоянии оценить то, что слышит и видит», — заявил Ожог.

Более того, Ожог считает, что сейчас сомневающиеся в истинных намерениях Дональда Туска поляки поймут, кто он на самом деле. Тон и значение произнесённых им слов были настолько сильными, настолько очевидными, что любые попытки политических коллег Туска оправдать это заявление обречены на провал, ведь то, что сделал Дональд Туск, вредит Польше, польским интересам. Его выступление — доказательство того, как премьер-министр Польши, глава Европейского совета, а теперь и председатель Европейской народной партии, преследовал именно немецкие, а не польские интересы, отмечает он.

Сенатор не понимает только того, почему Туск на каждом углу постоянно подчёркивает, что он обязан своей политической карьерой Германии и Ангеле Меркель лично. Эти заявления вызывают смущение и чувство унижения. «Может возникнуть вопрос: разве не так расплачиваются с долгом благодарности? Этот торжественный акт подчинения Германии выглядел очень плохо. Где гордость поляка? В этом случае её бесполезно искать», — сожалеет сенатор.

При этом он видит надежду в том, что безобразные и унизительные слова Туска смогут разбудить поляков, не особо интересующихся политикой, но всё же здравомыслящих. Он уверен, что Дональд Туск не имеет никаких шансов вернуться в польскую политику. Покинув пост премьер-министра Польши, он фактически отказался от польской политики в пользу европейской, которая, безусловно, является продолжением немецкой политики.

«Я считаю, что Дональд Туск своими действиями давно перечеркнул все шансы вернуться в польскую политику. Я думаю, он знает об этом, поэтому он не принял вызов, он не стал баллотироваться в президенты, а предпочитает выступать в качестве критика польского правительства. Если, однако, он передумает и решит вернуться в польскую политику после того, что он сделал, у него даже не будет шанса стать мэром… Большинство людей не забудут эти слова и поведение Дональда Туска…», — резюмировал в беседе с Nasz Dziennik сенатор от партии «Право и справедливость» Станислав Ожог.