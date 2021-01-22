 

Два межфракционных объединения нардепов инициировали законопроект для привлечения 7,3 млрд грн для “Энергоатома” – Кучеренко

22.01.2021, 10:40, Новости дня
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Ряд народных депутатов инициировали законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для улучшения финансового состояния НАЭК “Энергоатом” на общую сумму 7,4 млрд грн, написал 21 января в своем Facebook нардеп от “Батьківщини” Алексей Кучеренко.

Он отметил, что недавно и.о. президента “Энергоатома” Петр Котин рассказал в интервью о финансовом кризисе в компании.

“Я прекрасно понимаю, что нельзя играть с безопасностью атомных станций, нарушать график поставки ядерного топлива и стабильность вывоза отработанного топлива с АЭС. Поэтому народные депутаты межфракционных объединений “За развитие атомной энергетики” и “Чистая энергия – здоровую окружающую среду” инициировали регистрацию законопроекта, цель которого – улучшить финансовое состояние компании. Мы предлагаем выпустить ОВГЗ на 7,3 миллиарда гривен, чего точно будет достаточно для стабилизации финансового состояния компании”, – заявил Кучеренко.

Он отметил, что к участию “Энергоатома” в тендерах и прозрачности продаж электроэнергии много вопросов, и именно это может быть причиной убытков. 

“Очень надеюсь на поддержку Радой этого важного для энергетической безопасности страны законопроекта. В то же время, считаю нужным организовать более прозрачную деятельность компании и обеспечить контроль за эффективностью работы “Энергоатома” со стороны НКРЭКУ и Кабмина, вчера подчинил компанию в свое управление”, – написал политик.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2162975557171334

20 января Кабинет Министров Украины по поручению президента забрал ГП “НАЭК “Энергоатом” из управления Министерства энергетики, сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце декабря в интервью агентству LIGA.net и.о. президента “Энергоатом” рассказал, что компания по итогам прошлого года получит 7,6 грн убытков из-за долгов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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