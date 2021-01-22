Врач-инфекционист Голубовская рассказала, кому не стоит прививаться от COVID-19

22.01.2021, 10:40, Новости дня

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Если человек переболел COVID-19 и организм выработал высокий уровень антител, его не нужно вакцинировать от коронавируса. Такое мнение выразила врач-инфекционист Ольгa Голубовская в комментарии телеканалу “Украина 24”.

“Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий уровень антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека”, – считает врач.

Для людей, у которых выработалось большое количество антител, прививка может вызвать проблемы со здоровьем.

“У нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. Мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление [когда вирус после связки с антителами проникает в иммунные клетки инфицируемого организма. – “ГОРДОН”] иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным”, – предупредила Голубовская.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году “Лекхим” планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине “Лекхим” планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия “Медицинские закупки” Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

В компании “Лекхим” заявляли, что стоимость одной дозы вакцины коронавируса CoronaVac, которую украинская компания “Лекхим” закупит у китайской Sinovac Biotech, составит 504 грн. Нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предполагал, что вакцинация этим препаратом в платной клинике может составлять 700–750 грн.

Степанов заявил, что в ближайшее время Украина заключит договор на поставку вакцин от коронавируса с еще одной компанией, но он пока не может разглашать ее название.

По состоянию на утро 21 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21,5 тыс. пациентов умерли, 915 тыс. – выздоровели. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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