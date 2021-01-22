В украинских больницах находится почти 19 тыс. пациентов с COVID-19 – Степанов

22.01.2021, 10:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В украинских больницах находится почти 19 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 января, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На сегодняшнее утро в нашей стране менее 19 тыс. пациентов находятся в больницах – 18 896 заболевших находятся в наших больницах или с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. Если сравнивать с цифрами на начало декабря, то это было около 29 тыс”, – сказал Степанов.

По его словам, “ситуация улучшилась”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21 662 пациента умерли, 929 тыс. – выздоровели. За последние сутки были госпитализированы 1900 человек.

По данным Минздрава, в Украине для пациентов с COVID-19 предусмотрено 66,3 тыс. мест в больницах, из них заняты 28,7%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—