 

В украинских больницах находится почти 19 тыс. пациентов с COVID-19 – Степанов

22.01.2021, 10:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В украинских больницах находится почти 19 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 января, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На сегодняшнее утро в нашей стране менее 19 тыс. пациентов находятся в больницах – 18 896 заболевших находятся в наших больницах или с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. Если сравнивать с цифрами на начало декабря, то это было около 29 тыс”, – сказал Степанов.

По его словам, “ситуация улучшилась”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21 662 пациента умерли, 929 тыс. – выздоровели. За последние сутки были госпитализированы 1900 человек.

По данным Минздрава, в Украине для пациентов с COVID-19 предусмотрено 66,3 тыс. мест в больницах, из них заняты 28,7%.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / В США «Северный поток – 2» назвали «гибридным инструментом принуждения»

08.09 / Тысячи заражений, справки и частичная удалёнка — CGTN рассказал, как начался учебный год в вузах США

14.08 / Эстония порадовалась действиям США против «Северного потока – 2»

08.10 / Названа стоимость лечения Трампа от коронавируса

29.09 / «Осложнит отношения» — США обвинили Евросоюз в подрыве усилий по изоляции Мадуро

04.08 / Соловей: Отношения между Лукашенко и Путиным крайне обострились. Во время телефонного разговора они кричали друг на друга

13.08 / Нобелевский лауреат Алексиевич призвала Лукашенко к отставке

13.07 / Владимир Путин вновь повысил оклады чиновников

14.10 / Трамп призвал США перестать полагаться на Китай

07.01 / Погибшая в Капитолии женщина предрекла в соцсетях «шторм»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска