Премьеру фильма о Джеймсе Бонде в очередной раз перенесли

22.01.2021, 10:36, Разное

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Показ премьеры «Не время умирать» опять решили перенести на полгода из-за пандемии коронавируса.

Изначально планировалось, что фильм будет готов к выпуску в начале 2020 года, а его показ решили отложить на апрель. Но из-за мировой пандемии COVID-19 студия проката была вынуждена снова перенести дату выхода фильма на ноябрь 2020.

Как отмечает Variety, по причине продолжения распространения коронавируса во всем мире большинство кинотеатров будут закрыты для посещения. Поэтому, если бы фильм вышел в апреле с бюджетом в 200 миллионов, скорее всего, он бы оказался убыточным.

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Отметим, что фильм о Джеймсе Бонде выйдет 25-м по счету. Главную роль в новой ленте, как и во многих предыдущих, исполнил британский актер Дэниэл Крейг. Последний раз он сыграл роль агента 007, которая принесла ему еще большую популярность.