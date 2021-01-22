Вблизи Тайваня ученые нашли логово древних гигантских червей

22.01.2021, 10:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Возле берегов Тайваня исследователи нашли следы обитания древних гигантских червей. После себя они оставили окаменелые норы, длина которых достигает двух метров.

Доисторического хищника исследователи сравнивают с «червями-боббитами» (Bobbit) из-за их манеры нападения. Эти черви прячутся в песчаных норах на морском дне. Для ловли добычи они используют специальные «антенны», позволяющие ощутить проплывающую рядом жертву. Тело у этих червей мягкое, но зато имеются острые и мощные челюсти, не оставляющие ни единого шанса пойманной рыбе.

Всего в 20-летнем песчанике в геопарке Йехлиу и на мысе Бадузи исследователи нашли не менее 319 мелководных нор. Это дало им основание предположить, что в прошлом практически все дно было заселено гигантскими древними червями.

По словам профессора Национального университета Тайваня Людвига Левемарка, их удивила структура нор, укрепленных слизью. На вершине нор были найдены характерные узоры в виде перевернутых воронок. Позднее эксперты поняли, что это следы восстановления нор. Когда гигантский червь тянул добычу в логово, то его верхняя часть обрушивалась. Поэтому хищникам приходилось регулярно восстанавливать туннели перед следующей охотой.

Источник: ria.ru