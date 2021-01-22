Самые громкие романы Ольги Бузовой

22.01.2021, 10:36, Разное

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Сегодня стало известно, что ведущая и певица Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Их отношения продлились почти полтора года, причины разрыва с рэпером артистка называть не стала. Предлагаем вспомнить самые яркие романы теледивы, за которыми наблюдала вся страна.

Ольга Бузова и Роман Третьяков

Пара познакомилась на популярном телепроекте «Дом-2». Третьяков пришел на шоу в самом начале, а эффектная блондинка из Петербурга появилась на лобном месте шоу на неделю позже. За нежными отношениями возлюбленных наблюдала вся страна. Многие пророчили им свадьбу, но до бракосочетания дело не дошло.

Когда Роман Третьяков покинул проект по семейным обстоятельствам, Ольга Бузова не пошла за избранником. В кадре участница показывала, что переживает по поводу расставания с возлюбленным. Сам же Роман Третьяков в одном из интервью пояснил об обратном. На самом деле Ольга Бузова не пошла за ним, поскольку предпочла остаться в зоне комфорта.



Изображение взято с: [email protected]_tretyakov_

Третьяков уговаривал возлюбленную начать с ним жить вне проекта, снял квартиру, хотел предложить ей выйти замуж. Однако пара не смогла найти компромиссы и рассталась.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Ведущая познакомилась с футболистом Дмитрием Тарасовым в ресторане. Ей позвонила подруга и предложила провести вечер в компании друзей. С того дня пара буквально не расставалась. Бузова и Тарасов постоянно разговаривали по телефону, переписывались, выходили вместе в свет.

Тогда футболист переживал первый развод. Он сразу же заявил о серьезных намерениях в отношении Бузовой. Та заявила, что хочет семью и детей, однако нужно узаконить отношения. Пара сыграла пышную свадьбу.

Сначала супруги были счастливы, но потом все начали спрашивать о детях. Дмитрий Тарасов даже купил роскошный особняк в Подмосковье, надеясь, что его семья увеличится. Однако ведущая так и не подарила наследников спортсмену. Через пять лет стало известно, что пара рассталась.



Изображение взято с: [email protected]

Уже через месяц Дмитрий Тарасов был замечен в компании стройной брюнетки, ею оказалась его нынешняя жена Анастасия Костенко. Модель уже успела подарить спортсмену двоих дочерей, Бузова очень тяжело переживала развод, сразу же после расставания с возлюбленным она начала сольную карьеру.

В интервью Алене Жигаловой Дмитрий Тарасов заявил, что постепенно отношения с Бузовой сошли на «нет». Он постоянно говорил ей о детях, а теледива мечтала об успешной карьере.

Денис Лебедев

С бизнесменом Денисом Лебедевым Ольга Бузова познакомилась в рамках очередного телешоу. Оно получило название «Замуж за Бузову». Проект был аналогом «Холостяка», в главной роли была теледива, которая искала себе избранника.



Изображение взято с: Кадр шоу «Замуж за Бузову»

В финале среди многочисленных претендентов Бузова выбрала себе Дениса Лебедева. Сразу после проекта пара продолжила отношения, однако они продлились не долго. Бузова не любит распространяться на эту тему. Впоследствии оказалось, что Денис Лебедев не тот, за кого пытался себя выдать.

Давид Манукян

Летом 2019 года Ольга Бузова пригласила блогера Давида Манукяна сняться в ее клипе «Лайкер». В ролике им нужно было сыграть влюбленную пару. Тогда артист только начинал свою карьеру в шоу-бизнесе. Он записал несколько рэп-композиций, которые ведущая слышала, иногда Бузова даже публиковала «Истории» в Instagrame, напевая треки.

Давид Манукян сразу же согласился на съемки. После них Ольга Бузова должна была улетать на съемки нового романтического шоу «План Б». Давид Манукян сразу же понял, что ему симпатична знаменитость. Он заявил, что дождется ее со съемок.

В финале проекта «План Б» Ольга Бузова не выбрала ни одного избранника. После возвращения в Москву за ней начал ухаживать Давид Манукян. Пара была вынуждена несколько месяцев скрывать свой роман, поскольку на ТВ выходили выпуски «Плана Б». В финальном эпизоде шоу Ольга Бузова призналась Тимуру Батрутдинову, что находится в отношениях. Тогда она рассказала, что пара живет вместе.



Изображение взято с: [email protected]

Через несколько месяцев после начала отношений с Давидом Манукяном Ольга Бузова начала носить кольцо на безымянном пальце. Поклонники постоянно говорили, что между знаменитостями вряд ли есть чувства, а их роман называли пиаром. Певица и рэпер всячески опровергали эти слухи.

За время отношений с Бузовой карьера Манукяна стремительно пошла вверх. Он записал совместные треки с Филиппом Киркоровым, Егором Кридом, Сергеем Шнуровым, рэпером Серегой. Также традиционно перед Новым годом Дава выпускал песню с Ольгой Бузовой.

Новогодние каникулы пара провела на Мальдивах. По неподтвержденной информации, влюбленные сыграли на островах свадьбу. Подписчикам казалось, что в отношениях пары все хорошо, но сразу же после дня рождения Ольги Бузовой союз распался. Теледива 20 января отметила 35-летие, но Давид Манукян пришел только под конец торжества. Ведущая оттолкнула избранника на глазах у гостей. Сегодня она объявила, что является свободной девушкой. В социальной сети Instagram блогер и певица отписались друг от друга.