«Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения
22.01.2021, 10:18,
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Правительство включило трассу «Таврида» в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщили в кабмине.
«Трасса Керчь – Симферополь – Севастополь («Таврида») будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.
Отмечается, что согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291. Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Это в свою очередь поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова.
Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда.
Напомним, 15 января в Минэкономразвития объяснили, почему трасса «Таврида» официально не введена в эксплуатацию.
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