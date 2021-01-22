«Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения

22.01.2021, 10:18, Новости дня

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Правительство включило трассу «Таврида» в перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщили в кабмине.

«Трасса Керчь – Симферополь – Севастополь («Таврида») будет включена в перечень автомобильных дорог федерального значения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Отмечается, что согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291. Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Это в свою очередь поможет сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова.

Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда.

Напомним, 15 января в Минэкономразвития объяснили, почему трасса «Таврида» официально не введена в эксплуатацию.