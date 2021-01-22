В США из-за отключения холодильника испортились 2 тыс. доз вакцины Moderna

22.01.2021, 10:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В больнице Бостона (штат Массачусетс) в результате того, что уборщик случайно отключил холодильник, испортились почти 2 тыс. доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на ссылкой на представителя больницы Кайла Тото.

Уточняется, что инцидент произошел 19 января. «Холодильник находился в безопасном месте и был оснащен системой сигнализации. Было обнаружено, что вилка не была вставлена в розетку после того, как нанятый по договору сотрудник случайно вынул ее во время уборки», – передает ТАСС слова Тото.

В настоящее время ведется расследование инцидента, а также причин, по которым не сработала установленная в холодильнике сигнализация. ABC указывает, что вакцина компании Moderna может храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение 30 дней.

В начале января больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде. Вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.