 

Привившийся «Спутником V» испанец похвалил организацию вакцинации в России

22.01.2021, 10:18, Новости дня
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Журналист испанской газеты El Mundo Ксавьер Колас, привившийся препаратом от коронавируса «Спутник V», рассказал о высоком уровне организации процесса вакцинации в Москве.

Репортер сделал первую прививку в одном из выездных пунктов вакцинации в Москве. «Развертывание персонала впечатляет, полная чистота, а организация отличная: первых добровольцев подводят к столам, где мы отвечаем на вопросы анкеты о нашем здоровье – есть ли у нас хронические заболевания или были ли мы недавно вакцинированы», – пишет Колас, передает ТАСС.

По его мнению, «Россия добилась, чего хотела: участвовать в научном соревновании с Западом, пока ищет, как и все остальные, выход из этой глобальной пандемии».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer. По его словам, у вакцины Pfizer будут «очень большие проблемы с логистикой», поскольку она «хранится при минус 75 – минус 80 градусах» Цельсия, тогда как российская «хранится при минус 18 градусах».



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