Киркоров призвал россиян сплотиться вокруг президента

22.01.2021, 10:04, Разное

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Филипп Киркоров напомнил, что 2020 год был очень сложным. Россиянам необходимо сплотиться вокруг президента, уверен певец.

Он призвал блогеров и других “новичков” закончить играть в серьезные игры и перестать раскачивать лодку, привлекая к себе внимание элементами шоу.

– Уж кто-кто, а я в шоу эксперт! Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим лидером, – написал артист на своей странице в “Инстаграм”.

Певец напомнил, что в российской истории уже был “немецкий пациент”. Все помнят, к чему это привело, заметил Филипп Киркоров.

Вероятно, певец имел в виду лидера большевиков Владимира Ленина, который в 1917 году приехал в Россию через Германию.

– Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких умников, – отметил певец.

Напомним, что сторонники скандального блогера Алексея Навального объявили о намерении провести 23 января акции по всей стране. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Москве.

18 января суд постановил отправить Навального под арест на 30 суток. Блогер осужден на условный срок по делу “Ив Роше”, он должен являться в контролирующие органы на регистрацию.

С января по август 2020 года Навальный семь раз проигнорировал это требование. А с конца августа, когда улетел на лечение в Германию, не отмечался ни разу. В декабре скандального блогера объявили в розыск за многочисленные нарушения испытательного срока.