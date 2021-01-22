Кто может выйти на пенсию досрочно? Названы категории россиян

22.01.2021, 10:04, Разное

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Пенсионный возраст не повысился для россиян, трудящихся на предприятиях с вредными условиями труда, – спасателей, шахтеров, горняков, водителей общественного транспорта. Большинство представителей этой сферы уходят на заслуженный отдых в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Правом досрочного выхода на пенсию также обладают врачи, преподаватели, люди творческих профессий. Для этого у них обязательно должен быть определенный стаж. Так, школьный учитель, выработавший определенный стаж в апреле этого года, сможет уйти на заслуженный отдых через три года.

Льготы распространяются и на жителей Севера. Они могут выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Если россияне живут на Крайнем Севере, то минимальный стаж работа для них – 15 лет, в приравненных районах – 20 лет. Так, женщины могут начать получать выплаты в 56,5 лет, а мужчины – в 61,5 лет.

Ранее в Совете Федерации рассказали, что досрочный выход на пенсию будет предусмотрен для медицинских работников, которые борются с коронавирусом. Один месяц работы с инфицированными пациентами равняется трем месяцам. Также им положены льготы на покупку автомобиля.