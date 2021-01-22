 

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые станут родителями

22.01.2021, 9:56, Разное
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Еще прошлой осенью папарацци сфотографировали Алисию Викандер и Майкла Фассбендера на прогулке на родине актрисы – в Стокгольме, Швеция. Еще тогда пользователи социальных сетей отметили изменения в фигуре “Девушки из Дании”, но официального подтверждения подозрения не получили. Теперь же, надо полагать, из личного архива пары произошла утечка: в Twitter появилась фотография беременной Алисии, сидящей, по-видимому, дома в кресле с кружкой воды. Последняя преспокойно стоит на округлившемся животе актрисы.

Итальянские СМИ отмечают, что снимок был сделан где-то в промежутке между декабрем и январем и тогда Алисия находилась на последних сроках беременности, так что Фассбендер-младший мог уже появиться на свет или должен увидеть его в ближайшее время. Приятные изменения в жизни Викандер подтверждает и тот факт, что премьера фильма “Tomb Raider: Лара Крофт 2” с ее участием перенесена на март 2021 года.

Напомним, впервые о романе ирландской звезды кино и шведской актрисы заговорили в декабре 2014 года. Актеры познакомились на съемочной площадке картины “Свет в океане”, вошедшей в программу 73-го Венецианского кинофестиваля, после чего начали проводить вместе подозрительно много времени. Спустя 9 месяцев после начала отношений пара распалась, но ненадолго: воссоединившись зимой 2016-го, влюбленные посетили церемонию вручения премии “Оскар”, где впервые публично поцеловались.

Я познакомился с Алисией на вечеринке в рамках кинофестиваля в Торонто. До встречи с ней я думал, что умею танцевать, но когда она начала двигаться, понял, что по сравнению с Алисией обе мои ноги – левые. Химия между нами возникла сразу,

– рассказывал Фассбендер в интервью Access Hollywood.

Свадьба Майкла и Алисии состоялась осенью 2017 года на Ибице в частном поместье. Место было оцеплено и тщательно охранялось, чтобы знаменитости могли отпраздновать это важное событие без лишнего внимания.



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