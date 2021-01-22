 

Бузова пригласила фанатов встретиться 23 января в центре Москвы

22.01.2021, 9:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Певица Ольга Бузова анонсировала в инстаграме сходку поклонников в Москве. Фан встреча пройдёт в субботу, 23 января, в 14:00 на Пушкинской площади. Бузова придёт туда вместе с мужем — рэп-исполнителем DAVA.

«Дорогуши, извиняюсь перед всеми, кто ждал меня 17 января во Внуково. По каким-то причинам мой рейс перенаправили в Шереметьево. Я знаю, что вас там было много. Мне неприятно за всю эту ситуацию, поэтому предлагаю собраться в эту субботу», — написала Бузова.

На вопрос подписчика в комментариях, связана ли встреча с митингом Алексея Навального, певица ответила, что нет. Также она обвинила оппозиционера в срыве встречи в аэропорте Внуково.

«Я знаю Навального, но осталась плохого мнения о нём. Его прилёт в одно время с моим самолётом помешал мне увидеть вас. По его вине посадку во Внуково запретили, и я улетела в другой аэропорт. Вы подготовили плакаты, пели песни, а сторонники бунтарщика ломили двери и устраивали провокации. Это недостойное поведение. Надеюсь, в субботу сможем спокойно собраться и спеть вместе «Мало половин», — рассказала Бузова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Мнение: Советский Ереван в цвете.

06.12 / Мнение: А почему столько похабщины-то?

08.12 / Лишай может являться симптомом «тихого коронавируса»

21.12 / Татьяна Васильева продолжает материально помогать детям и внукам

03.01 / Билл Гейтс отзывает чип, которым Лукашенко вылечили от коронавируса, из-за технической неисправности

11.08 / Настасья Самбурская пошутила, что является сестрой Яны Рудковской

25.09 / Юлия Барановская порадовала фанатов образом в платье невесты

14.12 / “Сочувствую его жертвам”: певица Sia поддержала FKA Twigs, обвинившую в насилии Шайю ЛаБафа

03.12 / Праздник по-королевски: как украсили Виндзорский замок к Рождеству, которое Елизавета II будет встречать там впервые за 33 года

11.09 / Ученые определили неожиданную причину ускоренного старения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска