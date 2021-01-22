Бузова пригласила фанатов встретиться 23 января в центре Москвы

22.01.2021, 9:51, Разное

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Певица Ольга Бузова анонсировала в инстаграме сходку поклонников в Москве. Фан встреча пройдёт в субботу, 23 января, в 14:00 на Пушкинской площади. Бузова придёт туда вместе с мужем — рэп-исполнителем DAVA.

«Дорогуши, извиняюсь перед всеми, кто ждал меня 17 января во Внуково. По каким-то причинам мой рейс перенаправили в Шереметьево. Я знаю, что вас там было много. Мне неприятно за всю эту ситуацию, поэтому предлагаю собраться в эту субботу», — написала Бузова.

На вопрос подписчика в комментариях, связана ли встреча с митингом Алексея Навального, певица ответила, что нет. Также она обвинила оппозиционера в срыве встречи в аэропорте Внуково.

«Я знаю Навального, но осталась плохого мнения о нём. Его прилёт в одно время с моим самолётом помешал мне увидеть вас. По его вине посадку во Внуково запретили, и я улетела в другой аэропорт. Вы подготовили плакаты, пели песни, а сторонники бунтарщика ломили двери и устраивали провокации. Это недостойное поведение. Надеюсь, в субботу сможем спокойно собраться и спеть вместе «Мало половин», — рассказала Бузова.

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