“Рады, что вы остаетесь в семье”. Глава ВОЗ отреагировал на сохранение членства США в организации

22.01.2021, 9:46, Новости дня

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил нового президента США Джо Байдена за сохранение членства страны в организации. Об этом Гебрейесус сказал 21 января, его речь опубликована на сайте ВОЗ.

“Это хороший день для ВОЗ и хороший день для здравоохранения во всем мире. Я выражаю глубокую благодарность и теплые поздравления президенту Байдену и вице-президенту [Камале] Харрис, а также американскому народу. Благодарю вас, президент Байден, за то, что вы выполнили свое обещание сохранить членство США в ВОЗ”, – заявил Гебрейесус.

Он сказал, что с момента основания ВОЗ в 1948 году США играют важную роль в глобальном здравоохранении.

“Мы надеемся на продолжение этого партнерства. Нам предстоит проделать большую работу и извлечь уроки, чтобы положить конец пандемии и урегулировать длинный список глобальных проблем здравоохранения, с которыми мы сталкиваемся, – но мир сможет лучше решать их вместе с вами… ВОЗ – это семья наций. И все мы рады, что Соединенные Штаты остаются в семье”, – заявил глава организации.

14 апреля 2020 года США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса. Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и “зацикленности на Китае”. 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с “этим опасным врагом”.

ЕС обещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США.

Трамп в июле уведомил ООН о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.

21 января новый президент Байден отменил решение Трампа о выходе США из ВОЗ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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