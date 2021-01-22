Ученые создали биосенсор для оценки заразности новых штаммов коронавируса

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22.01.2021, 9:30, Разное
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Ученые разработали специальный биосенсор, позволяющий оценить уровень заразности новых штаммов коронавируса. Кроме того, устройство способно определить, какой эффективностью обладает лекарство против инфекционного заболевания.
Созданием биосенсора, оценивающего уровень заразности штаммов коронавируса, занимались канадские исследователи из Университета Куинс и Университета Британской Колумбии. Он анализирует, насколько хорошо взаимодействует коронавирус с ферментом ACE2. Через него инфекция проникает в организм.

Для оценки уровня заразности к шипу коронавируса эксперты прикрепили фрагмент белка люциферазы, точно такой же крепится к ферменту. Если после этого компоненты соединить, то белок начинает излучать сияние. Интенсивность свечения показывает, как много шипов связалось с ACE2.

Анализ уровня заразности длится не более получаса. Таким же образом определяется оценка эффективности медицинских препаратов против коронавируса. Стоит отметить, что ранее китайские специалисты назвали мишенью для инфекции белок AXL. Он находится в органах дыхания человека, поэтому может оказаться ключевым в процессе распространения вирусного организма в легких.

Источник: iz.ru



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