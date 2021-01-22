Калашникова назвала причину печального состояния Алибасова

22.01.2021, 9:30, Разное

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Подруга Бари Алибасова Анна Калашникова назвала причину его печального состояния. Модель уверена, что в последнее время его здоровье ухудшилось из-за творческих провалов группы «На-На».

Анна Калашникова не хочет верить, что Бари Алибасов страдает слабоумием. Она считает, что эти слухи распространяются специально ради съемки очередной телепрограммы на федеральном канале. Если диагноз действительно такой, то это очень скажется на самооценке Бари Каримовича.

Два года назад Калашникова планировала записать совместный трек с группой «На-На». Еще тогда артистка заметила, что поведение Бари Алибасова изменилось. Калашникова списала это на эпатажность продюсера. Например, не всегда ей удавалось донести мысль до Бари Каримовича. Он или плохо слышал, или же и вовсе не мог нормально сосредоточиться на серьезном разговоре. Возможно, уже тогда появились первые признаки болезни.

Калашникова искренне желает Бари Алибасову выздороветь. Также она надеется, что у него наладятся отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По словам Калашниковой, очень глупо перечеркивать неудачными эфирами на ТВ годы дружбы, нежности и любви.