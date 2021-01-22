“Нас больше нет” – Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном

22.01.2021, 9:42, Разное

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Популярная ведущая и певица Ольга Бузова подтвердила расставание с блогером Давидом Манукяном. Пост на эту тему артистка обнародовала в социальной сети Instagram.

В публикации Бузова заявила, что теперь является свободной девушкой, как пары ее и Манукяна больше не существует. Ведущая сразу же решила рассказать правду, чтобы не было лишних вопросов. Ольга Бузова отметила, что рэпер творит страшные и непонятные для нее вещи.

Артистка призвала не мучить ее различными вопросами. Она попросила помочь ей выжить. Сестра продолжает оправляться от последний инсульта, мать Ирина Александровна отправилась в Литву к бабушке, страдающей онкологией. Это далеко не все события, которые Бузова переживает на сегодняшний день.

Теледива выразила благодарность Давиду Манукяну за мгновения счастья. Также она призналась, что у нее до сих пор есть чувства к блогеру. Больше на эту тему артистка говорить ничего не намерена.

Напомним, что отношения пары длились почти 1,5 года. Бузова и Манукян познакомились на съемках клипа певицы «Лайкер». Исполнительница сама позвонила блогеру и предложила сыграть главную роль.

На днях Бузова отметила 35-летний юбилей. Давид Манукян приехал только под конец торжества, но именинница оттолкнула его на глазах у гостей.

Источник: www.instagram.com