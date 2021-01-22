 

Терешкова предложила судить россиян у них в квартире

22.01.2021, 9:31, Разное
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Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, разрешающие проведение судебных заседаний по адресу места жительства обвиняемого в случае отсутствия у него прививочного сертификата.

По мнению депутата, введение подобной практики экспресс-судов, снизит вероятность заражения коронавирусной инфекцией и ускорит судопроизводство в России.

– Наше законодательство должно быть гибким и идти в ногу со временем. Подобные изменения позволят россиянам не выходя из дома участвовать в заседании суда, – заявила Терешкова.

Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов уже заявил о готовности поддержать поправку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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