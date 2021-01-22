Терешкова предложила судить россиян у них в квартире
22.01.2021, 9:31,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, разрешающие проведение судебных заседаний по адресу места жительства обвиняемого в случае отсутствия у него прививочного сертификата.
По мнению депутата, введение подобной практики экспресс-судов, снизит вероятность заражения коронавирусной инфекцией и ускорит судопроизводство в России.
– Наше законодательство должно быть гибким и идти в ногу со временем. Подобные изменения позволят россиянам не выходя из дома участвовать в заседании суда, – заявила Терешкова.
Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов уже заявил о готовности поддержать поправку.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет