Производители предложили продавать картофель «экономкласса»

22.01.2021, 9:25, Новости дня

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Производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса. По их задумке, такая продукция для конечного потребителя будет на 15–20% дешевле.

Как пишет газета «Коммерсант», картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель «экономкласса» – корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг. Как рассказал один из участников рынка и подтвердила руководитель аппарата союза Татьяна Губина, свои предложения отраслевая организация направила в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту») и Союз независимых сетей (СНС).

Сейчас ритейлеры предъявляют строгие требования по калибровке для каждой партии, поэтому фермерам приходится сортировать корнеплоды по размерам. Если фасовать несортированный картофель, то производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены, уверена Губина. Резкий рост стоимости картофеля обсуждался в Минсельхозе на заседании 20 января. За год средние цены повысились на 40%, в том числе по причине снижения урожая.

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн тонн по сравнению с 2019 годом.

Инициативу поддерживает крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь». Там отмечают, что реализация данного предложения позволит ввести в торговый оборот значительные объемы качественного картофеля, которые сейчас выпадают из него из-за нестандартного размера.

В АКОРТ считают целесообразным проведение переговоров о коммерческих условиях поставок картофеля «экономкласса».

В Минсельхозе сообщили, что включение в ассортимент сетей картофеля калибром 33–55 мм позволит в том числе расширить предложение продукции для потребителей. Там подтвердили, что обратились в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу производителей.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты. Позже президент на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты.

Позднее производители в регионах согласились снизить цены на гречку и картофель.