Wulling показал пикап, похожий на УАЗ

22.01.2021, 9:15, Новости дня

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Китайский бренд Wuling в ближайшее время презентует модернизированный пикап под названием Wuling Journey.

Автомобиль имеет удлиненный кузов на 5,1 метра. Из технических характеристик указано, что под капотом пикапа установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 99 л.с. мощности. Также значится, что новинка получила умеренный расход топлива 7 литров на 100 км пути. На данный момент разработчики не называют точную цену автомобиля, а также дату появления на рынке.

Некоторые эксперты не исключают, что продажи пикапа Journey могут распространиться за пределы рынка КНР, однако пока подробности на этот счет отсутствуют. Внешний вид пикапа имеет ряд идентичных элементов с отечественной моделью УАЗ «Пикап».