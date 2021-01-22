Каковы реальные цели глобалистов и технократов?

22.01.2021, 9:12, Разное

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— Меня зовут Кэтрин Остин Фиттс, и я являюсь издателем «Solari Report», и управляющим директором инвестиционной консалтинговой компании «Solari».

— Что на ваш взгляд происходит сейчас с точки зрения экономики?

— У нас была всемирная резервная система, в основе которой был доллар, и эта система, в силу накопившихся проблем, требует развития и изменений. Банкиры Цетробанка пытаются запустить новую систему. Для этого они расширяют старую и ускоряют новую. Это приводит к хаосу, поскольку новшества придумывались на ходу и в этот процесс вовлечено много отраслей промышленности.

Новую систему я считаю концом денежного обращения. Мы имеем дело не с новой валютой, а с новой системой расчетов в цифровом режиме.

Это конец деньгам в том виде, в котором мы их знаем. То, что они хотят сделать, включает в себя все деньги мира. Это большая, сложная и запутанная штука. Как они собираются это внедрять? Если люди поймут, что это, то никто этого не захочет. И, разумеется, что внедрять будут с помощью кризиса здравоохранения.

— А почему кризис здравоохранения хорош для этой цели?

— Чтобы очень немногие, желающие контролировать всех остальных, смогли это сделать, нужно решить следующий вопрос: как загнать стадо на бойню так, чтобы стадо не догадалось и чтобы стадо не начало сопротивляться? Идеальным решением для этого являются невидимые враги. У нас была война с терроризмом, с невидимым терроризмом. Теперь у нас вирус. Это идеальное решение, так как он — невидимый; невозможно доказать, что его нет, потому что он невидим. Невидимые враги всегда предпочтительнее, в частности, те, которыми можно напугать людей. Если вы сумели серьезно напугать людей, то людям понадобится правительство, которое защитит их от этого невидимого врага.

Вторая очень важная и эффективная тактика — это разделяй и властвуй. В то же время можно использовать средства массовой информации. Они играют ключевую роль. С помощью СМИ можно разжечь конфликт между женщинами и мужчинами, черными и белыми. Одна из причин того, почему в Европу завозится столько мигрантов — в том, чтобы натравить основное население против мигрантов и потом позвать на помощь правительство.

Все эти меры нужны для того, чтобы посеять страх и этим заставить людей подчиниться. Невидимый вирус позволяет вам установить колоссальный по своим масштабам механизм контроля. Вы можете запрещать людям собираться вместе, организовываться, общаться по поводу того, что происходит, и так далее. Отслеживание контактов в цифровом режиме позволяет знать, кто с кем общается. А если заставить выполнять всю работу и учится онлайн, то вы сможете буквально слышать все, что они там говорят. Вы, по сути, сможете, под предлогом защиты от невидимого вируса, установить слежку колоссального масштаба. Это очень умно придумано.

Как видите, это сработало. Не все, конечно, повелись на это, но многие. Я не хочу недооценивать способность властей использовать патогены, которые будут убивать людей. Я не говорю, что люди не болеют. Я говорю о том, что вы пытаетесь навязать людям решение до того, как им станет ясно, к чему это приведет. Потому что система транзакций или расчетов уже не является валютой, а является системой контроля. Если все центробанки перейдут на цифровую валюту, то у них будет возможность отключать и включать ваши деньги, в зависимости от вашего поведения. Как мы знаем, они хотят совместить это с трансгуманизмом, то есть с помощью уколов установить в нашем теле операционную систему, которая привяжет вас к финансовой системе в буквальном, физическом смысле.

Во время выборов 2016 года мы увидели, что население поддерживает кандидатов, представляющих популизм в той или иной форме. Берге Сандер был популистом, по сравнению с остальными, Дональд Трамп… И, глобальный класс капиталистов понял, что у него серьезные проблемы. А решением этой проблемы стало уничтожение независимого дохода малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В общем всех, у кого был независимый доход.

Это врачи, адвокаты, индивидуальные предприниматели. Если вы — индивидуальный предприниматель, то есть вы получаете зарплату непосредственно от потребителей вашего труда, а не от начальника, то вы будете поддерживать кандидата-популиста. Чтобы лишить кандидата-популиста поддержки и финансирования, нужно уничтожить малый бизнес, и тогда никто не сможет финансировать Берни Сандерса или Дональда Трампа.

— Как вы думаете, локдаун — это больше про экономику или про борьбу с вирусом?

— Это экономическая война. С апреля месяца мы наблюдаем, как глобально миллиардеры увеличили свое состояние на 27%. Это говорит о том, что это очень удачная, глобально-экономическая война. Мы видим, как глобальный капиталистический класс (хотя это не капиталистический, а скорее тоталитарный класс, это экономический тоталитаризм) сосредоточил в своих руках фантастическое экономическое состояние. Они достигли этого не только уничтожением доходов среднего бизнеса и его поглощением, но и значительным усилением и обогащением крупнейших стран семерки G7 и развивающихся рынков — конкурентов Китая.

Громадная экономическая власть сосредоточилась в руках стран, обладающих самыми передовыми цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, и имеющих выход в космос. Мы наблюдаем консолидацию и централизацию экономической власти в руках самых богатых стран и в руках тех немногих, кто контролирует эти страны.

Я считаю, что COVID-19 — это установление контроля, необходимого для перехода мира из демократического процесса в процесс технократический. Мы наблюдаем изменения в системе контроля и создание новой. Это больше похоже на государственный переворот, а не на вирус. На протяжении последних 20 лет у нас в США происходит финансовый госпереворот. В конце 1995 года было принято решение выводить из США большинство активов и денег, в рамках накачивания пузыря глобальной экономики или глобализации. Они знали, что после того, как все вывезут, им придется консолидировать и менять всю систему.

В результате финансового переворота вы украли все деньги из Пенсионного фонда, украли деньги правительства. И, вместо того чтобы сказать людям: «Да, мы украли ваши деньги», вы ищете предлог для консолидации наворованного, то есть узаконивания и смены основ системы. И тут появляется волшебный вирус, и теперь волшебным вирусом можно оправдать отсутствие денег в фондах социального страхования и государственной казне. У вас идеально волшебный предлог. Все последствия финансового переворота были волшебным образом разрешены волшебным вирусом.

Если смотреть на мир глазами финансиста, с точки зрения математики, времени и денег, то удивляет как люди могут верить в то, что во всем виноват вирус, но они верят. Си Джей Хопкинс назвал это удобным культом. Вступив в ряды верующих, вы начинаете говорить что-то вроде: «Да-да-да, это волшебный вирус украл мои деньги из фонда соцстрахования; это волшебный вирус виноват в том, что у нас пенсия маленькая» и тому подобная болтовня.

— Куда ведут нас технократы?

— Они ведут нас в то, что называется трансгуманизм. В организм вводится вещество, подобное операционной системе компьютера. Все знают, что после установки операционных систем Microsoft или других, у них появляется черный ход в ваш компьютер. И каждый месяц, два или три, они вам обновляют систему как бы для борьбы с вирусами. Точно так же будет происходить с вашим телом.

Вам введут что-то вроде операционной системы или приемника, и, благодаря этому, всех можно будет подключить к облаку — в Библии это называется «числом зверя». То есть, у них будет возможность отслеживать финансовую активность людей в цифровом формате.

Это конец неприкосновенности частной жизни. Центробанк сможет в индивидуальном порядке отключить вас от системы транзакций, если им не понравится ваше поведение. Это чем-то похоже на китайскую систему социальных баллов. Установка в вашем теле цифрового компонента даст им возможность следить за вами круглосуточно, семь дней в неделю. В случае плохого поведения вам закроют доступ к вашим средствам. И не только. Они смогут вам запретить удаляться от жилища больше чем на 5 миль и так далее. Вы будете под полным цифровым контролем центробанкиров.

Итак, у нас есть Bigtag, которые создают облака и телекоммуникации. У нас есть военные, которые занимаются космосом, спутниками и операцией по вакцинации населения. Big Pharma, которая создает эти вакцины с непонятным содержимым (которое изменяет ваше ДНК и, к тому же, делает вас бесплодным). У нас есть СМИ, которые ведут пропаганду. И центробанкиры, которые создают систему криптоденег. Это главные компоненты, и очень важно понимать, что, в частности, в средствах массой информации о них никогда не говорят, как о едином целом, чтобы вы не догадались об этом. Они создали систему, которая устанавливается в ваше тело и сознание.

— С какой целью?

— Чтобы установить рабство. Если я собираюсь все делать при помощи цифрового интеллекта, а для этого мне необходимо установить эту систему рядом с вами и внутри вас, то как мне сделать как, чтобы вы не догадались о ловушке? Надо убедить вас в том, что эти компоненты — сами по себе и никак не связаны между собой. Например, если послушать банкиров Центробанка, то они всячески стараются избегать разговоров об остальных компонентах.

Я слушала выступление главы МВФ, в котором он упомянул глобальное цифровое удостоверение личности. Председатель Федеральной резервной системы побледнел и, наверное, хотел самоустраниться со словами: нет-нет. А знаете, чем вызвана такая реакция? Потому, что он знает, что у 325 миллионов американцев есть оружие, и он не хочет, чтобы они узнали об этом до того, как захлопнется ловушка.

— Мы попали в ловушку в этом году?

— Да. Но она пока не захлопнулась. Поэтому мы с вами и ведем эту беседу: гласность и публичность может разрушить всю эту задумку. Технологии позволяют установить систему тотального контроля и тем самым усиливать централизацию экономического и политического контроля. Я приведу пример. На мой взгляд, есть две причины окончания рабства в США.

Первая причина состоит в том, что лондонские банки не могли возместить ущерб по кредитам, потому что плантаторы во время падения спроса на товарных рынках продавали рабов на запад и банки не могли возместить ущерб.

Вторая причина — в том, что во время восстания гаитян, европейцы посылали туда свои войска, но они не могли справиться с восстанием. Гаитяне были сильнее. Цифровые технологии позволяют возместить ущерб. А оружие и средства слежения, управляемые с помощью космических технологий, способны подавить любое восстание.

Рабство — это самое прибыльное предприятие в истории. Это намного прибыльнее, чем добыча ископаемых, наркотики. Это намного прибыльнее, чем все зависимости. Если есть техническая возможность установить рабство, то почему бы им ею не воспользоваться? Тем более, что технологии позволяют малой группе людей легче объединять усилия и становиться могущественнее. К слову, если они получат доступ к новому источнику энергии, то в руках небольшой группы психопатов это открытие может стать оружием.

Глобалисты с помощью цифровых технологий и искусственного интеллекта пытаются создать систему, в которой очень немногие смогут управлять остальными без головной боли и страха. Надо всегда помнить, что глобалисты очень боятся народа. Мне рассказывали, что власти США обсуждали вопрос о том, как избавиться от секретности, и каждый раз они убеждались, что это невозможно. Нельзя обойтись без секретов, потому что ответственность — колоссальная.

Нельзя, чтобы о твоих преступлениях стало известно всем. Это колоссальный риск, и поэтому ты боишься народа. В истории есть примеры, когда народ убивает своих правителей. В Америке 325 миллионов человек, а стволов еще больше. Причиной того, что Джей Пауэлл так перепугался во время выступления главы МВФ, упоминавшем о глобальном удостоверении личности, является то обстоятельство, что он знал о том, что у 325 миллионов американцев есть оружие и они пока ещё не заперты локдауном.

Именно поэтому вторая поправка вызывает такие разногласия. Большинство людей в мире не понимают, почему американцы так помешаны на владении оружием. Первая причина заключается в том, что они не понимают силы контроля над разумом. Если я смогу установить контроль над разумом, что, собственно, и предлагает данная система, то оружием меня уже не испугать.

Я выросла в Филадельфии, и отец моего друга был руководителем одного из местных сообществ. И каждый раз во время выборов он ходил с деньгами и покупал голоса. Мошенничество на выборах — старая американская традиция. Ни один из кандидатов не выиграл бы, если бы не мошенничество. Но я никогда не видела столь вопиющего мошенничества как сейчас…

Технократы видят мир иначе, чем мы. Я вижу мир так, что люди — это суверенные индивидуумы, чья свобода исходит от Бога. Биль о правах, Декларация независимости, Конституция имеют в своей основе образ независимой свободной личности. А в мире технократов человек является природным ресурсом, как нефтяная скважина, и относятся к нему как к таковой. Люди для них — не свободные личности, а рабочая сила. Они считают себя и нас разными видами.

С помощью биотехнологий они намереваются жить намного дольше, чем мы, и жить совсем другой жизнью чем мы. Опасность секретности заключаются в том, что одна группа, достигшая технологического преимущества, отдаляется от остальных групп в культурном, правовом, финансовом отношении. Практически они формируют отдельную цивилизацию. Они уже не считают себя частью нашей с вами цивилизации.

— А кто это?

— Это великая тайна, поэтому я называю эту группу «Мистер Глобал». Исходя из моего личного опыта общения с представителями этой группы из разных её частей, я не могу сказать кто главный. Но я могу сказать, что планета управляется некой силой.