 

В Совфеде допустили продление договора СНВ до истечения срока

22.01.2021, 9:04, Новости дня
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Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений может быть продлен до истечения срока его действия, если Москва и Вашингтон придут к соответствующему соглашению, сообщил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Отличная новость, если эта позиция не будет сопровождаться какими-то дополнительными условиями и если продлеваться будет действующий текст», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

По его словам, «успеть до 5 февраля вполне возможно, ведь даже если до этого договоренность будет оформлена только дипломатически, то есть без ратификации, продлённый договор до такой ратификации может применяться на временной основе, как это и предусмотрено законом «О международных договорах РФ».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат РФ продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

Перед этим Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов».

В прошлую среду кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заметил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что в Кремле приветствовали бы, если бы американцы проявили настрой на сохранение ДСНВ, РФ последовательно выступает за сохранение «этого важнейшего и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности».



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