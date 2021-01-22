Россию предупредили об угрозе кибератак из США

22.01.2021, 9:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о риске проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры РФ и рекомендовал организациям принять меры по защите своих IT-ресурсов.

Как отмечается в бюллетене центра, эти меры надо принять «в условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», передает РИА «Новости».

НРЦКЦИ рекомендовал организациям привести «в актуальное состояние» имеющиеся в организации планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты.

Основной задачей НКЦКИ является координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Также среди задач центра – обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак, выработка методов борьбы с ними.

Критическая информационная инфраструктура – это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия.

Напомним, в декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доля кибератак из США на чувствительные объекты в РФ составляет 48-52% от общего числа.