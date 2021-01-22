 

Россию предупредили об угрозе кибератак из США

22.01.2021, 9:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о риске проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры РФ и рекомендовал организациям принять меры по защите своих IT-ресурсов.

Как отмечается в бюллетене центра, эти меры надо принять «в условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», передает РИА «Новости».

НРЦКЦИ рекомендовал организациям привести «в актуальное состояние» имеющиеся в организации планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты.

Основной задачей НКЦКИ является координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Также среди задач центра – обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак, выработка методов борьбы с ними.

Критическая информационная инфраструктура – это информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия.

Напомним, в декабре глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доля кибератак из США на чувствительные объекты в РФ составляет 48-52% от общего числа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Вопрос дня: Как российских школьников защитят от коронавируса?

14.09 / Опубликована информация о комплектации консоли Sony PlayStation 5

18.08 / Особо значимо — Radio Maryja о роли сотрудничества Польши и США для укрепления сдерживающего потенциала НАТО

24.09 / В СНБО начали разработку стратегии кибербезопасности Украины

12.07 / Памятные медали «#МыВместе» вручили на форуме «Таврида»

30.11 / Ходьба, питье и проветривание. Заразившаяся коронавирусом Гвоздева рассказала о своем лечение

08.08 / Компания Kia обновила седан и хэтчбек Kia Rio для рынка США

08.07 / Пекин предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая

10.12 / ПЦР-тест подтверждает коронавирус только у 40% инфицированных – ученый

07.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска