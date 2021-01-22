 

Джо Байден хочет продлить СНВ-III на пять лет

22.01.2021, 8:58, Новости дня
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Администрация Байдена собирается продлить действие Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией ещё на пять лет, рассказали высокопоставленные источники в правительстве эксклюзивно для The Washington Post. Тем не менее новый президент не собирается идти по стопам предшественников и стремиться к потеплению отношений с Москвой: он планирует применить санкции, если спецслужбы докажут участие Кремля во вмешательстве в выборы 2020 года и других противоправных действиях.


Reuters

Президент Байден хочет продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пишет в эксклюзивной статье The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США. При этом администрация нового президента готовится ввести против РФ новые санкции и исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, которую проводили многие американские лидеры с окончания холодной войны.

Как напоминает газета, решение о продлении единственного действующего соглашения с Россией по ограничению арсенала двух ядерных держав принято за несколько дней до крайнего срока 5 февраля. При истечении срока договора без продления Москва и Вашингтон смогут развёртывать неограниченное число подводных лодок с ядерным оружием, бомбардировщиков и ракетных установок. Эксперты опасаются, что это может вылиться в ядерную гонку вооружения и ещё больше обострить отношения двух стран. Как считает американский чиновник высокого ранга, СНВ-III «отвечает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов имеет ещё больший смысл значение, когда отношения с Россией являются враждебными».

В то же время, по словам источников, президент Байден на этой неделе прикажет директору Нацразведки Эврил Хейнс предоставить ему в полном объёме оценку спецслужб в отношении предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2020 года, проведения кибератаки на федеральные агентства и департаменты, использования химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального или предоставления вознаграждение боевикам за убийство американских солдат в Афганистане. В статье подчёркивается, что планы Байдена о возможном наказании в отношении РФ на начальном этапе президентства выделяют его на фоне предшественников, каждый из которых пытался перевернуть страницу в надежде на более продуктивные отношения с Кремлём.



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