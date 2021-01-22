 

В мире COVID-19 подтвердили почти у 97,5 млн человек

22.01.2021, 8:54, Новости дня
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По состоянию на утро 22 января коронавирусную инфекцию COVID-19 в мире подтвердили почти у 97,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Умерло от коронавируса 2 млн 89 тыс. заболевших, выздоровело 53,7 млн человек.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (24,6 млн заболевших, 410,1 тыс. умерших);
Индия (10,6 млн заболевших, 152,9 тыс. умерших, 10,3 млн выздоровевших);
Бразилия (8,7 млн заболевших, 214,1 тыс. умерших, 7,7 млн выздоровевших);
Россия (3,6 млн заболевших, 66,8 тыс. умерших, 3 млн выздоровевших);
Великобритания (3,55 млн заболевших, 94,8 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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