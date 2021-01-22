 

21 января боевики на Донбассе семь раз нарушали режим тишины, погиб украинский военный – штаб ООС

22.01.2021, 8:54, Новости дня
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21 января на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 22 января.

“Недалеко от Красногоровки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматического и станкового гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе была зафиксирована работа вражеского снайпера”, – говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы со стороны боевиков, отметили в штабе.

В районе Марьинки и Красногоровки два квадрокоптера боевиков пересекли линию разграничения. Они были подавлены украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

С начала суток 22 января нарушения режима тишины не зафиксированы, сообщили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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