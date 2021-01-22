 

В Украине за сутки подтвердили 5,3 тыс. случаев COVID-19

22.01.2021, 8:54, Новости дня
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За прошлые сутки в Украине подтвердили 5348 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook 22 января.

Среди заболевших 225 медиков и 164 ребенка.

Умерло за сутки 163 пациента, выздоровело 14 239 заболевших, госпитализированы 1900 человек.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 182 969 человек, 21 662 пациента умерло, 928 969 – выздоровело.

21 января в стране провели 43 593 тестирования на коронавирус (23 410 методом ПЦР и 20 183 методом ИФА). С начала пандемии в Украине сделали более 6 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях”, – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/861932977683032

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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