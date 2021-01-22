В честь 40-летнего юбилея Маша Малиновская заморозила свои яйцеклетки

22.01.2021, 8:50, Разное

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Российская телеведущая Маша Малиновская призналась, что заморозила свои яйцеклетки в надежде позднее завести ребенка. Сделала она это в честь своего 40-летнего юбилея, поскольку за все это время так и не встретила достойного мужчину.

У Маши Малиновской уже есть один ребенок. В 2011 году она родила Мирона, но позднее ей пришлось расстаться с его отцом. Однако желание стать еще раз матерью у нее не исчезло. Учитывая, что сейчас телеведущая имеет «пограничный» для зачатия возраст она решила заморозить свои яйцеклетки на будущее.

По словам Маши Малиновской, она испытывает разочарование в мужчинах, но затягивать с поисками не собирается. С возрастом у женщины возрастают риски развития тяжелых заболеваний, поэтому беременность может оказаться фатальной, а мужчину можно ждать, сколько угодно времени. После заморозки яйцеклеток телеведущая намерена провести в поисках еще пять лет, но если таковой не найдется, то она вынуждена будет воспользоваться услугами донора.

Источник: news.ru