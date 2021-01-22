 

Дибцева из «Холопа» после похода на курсы раскрыла секреты соблазнения мужчин

22.01.2021, 8:50, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская актриса Ольга Дибцева, снявшаяся в фильме «Холоп», рассказала, как правильно соблазнять мужчин. Недавно она посетила курсы, где девушек учат привлекать к себе внимание, но они ее разочаровали, артистка полагает, что такие мероприятия организовывают ради получения прибыли.
Секретами соблазнения мужчин Ольга Дибцева поделилась в авторской передаче Аллы Довлатовой на Русском радио. Она призналась, что на курсах, которые ей пришлось посетить, женщин учат быть «практически проститутками». Так, один из способов соблазнения мужчины заключался в том, что девушке, если она находится в ресторане, необходимо подойти к интересующей ее персоне и начать есть из чужой тарелки.

Такое экстравагантное поведение объяснялось тем, что в большинстве случаев девушки боятся мужчин, поэтому им необходимо избавиться от всех страхов. Например, броситься под колеса машины, чтобы завоевать сердце богатого мужчины.

По мнению Ольги Дибцевой, все это похоже на унижение. Женщинам она посоветовала прийти «к внутреннему свету и позитиву». Это позволит не только раскрыть свою сексуальность, но и привлечь внимание мужчин. А на курсы подобных «сект» актриса категорически не рекомендовала ходить.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Что, если бы не было Французской революции

12.10 / Татьяна Брухунова не исключает, что родит Евгению Петросяну дочь

07.07 / Личное: Совершенно не привязан

23.07 / Александр Петров удивил фанатов забавным фото с Сергеем Буруновым

06.09 / Эльман Пашаев: «Кем установлено, что отравили именно Навального, а не кого-то другого?»

25.08 / Дешёвые китайские смартфоны обвинили в воровстве денег и персональных данных пользователей

02.12 / Стало известно, кто был главным человеком в карьере Валентины Легкоступовой

14.11 / Две тонны чистого золота усыпанные алмазами. Куда пропал Павлиний Трон?

25.06 / В России появился новый памятник Сталину

28.07 / Названы способы уменьшения жира на лице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска