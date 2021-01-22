Дибцева из «Холопа» после похода на курсы раскрыла секреты соблазнения мужчин

22.01.2021, 8:50, Разное

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Российская актриса Ольга Дибцева, снявшаяся в фильме «Холоп», рассказала, как правильно соблазнять мужчин. Недавно она посетила курсы, где девушек учат привлекать к себе внимание, но они ее разочаровали, артистка полагает, что такие мероприятия организовывают ради получения прибыли.

Секретами соблазнения мужчин Ольга Дибцева поделилась в авторской передаче Аллы Довлатовой на Русском радио. Она призналась, что на курсах, которые ей пришлось посетить, женщин учат быть «практически проститутками». Так, один из способов соблазнения мужчины заключался в том, что девушке, если она находится в ресторане, необходимо подойти к интересующей ее персоне и начать есть из чужой тарелки.

Такое экстравагантное поведение объяснялось тем, что в большинстве случаев девушки боятся мужчин, поэтому им необходимо избавиться от всех страхов. Например, броситься под колеса машины, чтобы завоевать сердце богатого мужчины.

По мнению Ольги Дибцевой, все это похоже на унижение. Женщинам она посоветовала прийти «к внутреннему свету и позитиву». Это позволит не только раскрыть свою сексуальность, но и привлечь внимание мужчин. А на курсы подобных «сект» актриса категорически не рекомендовала ходить.

Источник: ria.ru