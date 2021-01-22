Мнение: Медали. Кто их вообще придумал?

22.01.2021, 8:40, Разное

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Откуда взялись столь привычные нам безделушки? Кто, когда и зачем придумал этот жанр?

Я не думала, что мое расследование истории профилей в металле получится таким многосерийным, но для меня это действительно исторический детектив, и я получаю удовольствие, распутывая эту историю. Надеюсь, кому-то это тоже интересно, и пригодится.

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Портретные профили на монетах: ранее часть 1; часть 2; часть 3; часть 4.

В прошлый раз я остановилась на том, что римляне насчет монет, собственно, все придумали в том виде, которым мы пользуемся и сейчас. Сегодняшний выпуск должен был быть про то, как в Средние века все забыли, а в Ренессанс изобрели заново, однако тут по смыслу мне понадобилась интермедия, чтобы рассказать об искусстве медали, потому что изобретателями Ренессанса оно тоже будет использовано.

Слово "медаль" мы сегодня используем в двух значениях, в первую очередь для нас это награда, в той же группе предметов, что и орден, только с более однообразным дизайном. Второе – это предмет для украшения интерьера, как декоративная тарелка, или просто коллекционная вещь. Также многозначно слово "медальон" – это и украшение, обычно нашейное, либо опять-таки предмет для декорации дома, только обычно фасадов. Границы между двумя этими словами зыбкие, например, произведения Ф. Толстого про 1812 называют и медалями, и медальонами, причем обычно смотрят на материал — гипс или металл; размер, а также способ оформления, и на основании этого интуитивно выбирая слово.

Медальоны Федора Толстого в разных размерах и материалах



Так что давайте определимся, о каких именно медалях и медальонах я сейчас буду говорить. Тут нам надо понять, что упомянутая сепарация и специализация, на самом деле — достаточно позднее явление, именно поэтому термины такие плавающие. Делать медали-награды, которые используются исключительно для ношения на мундире и сопровождаются государственными документами, стали уже совсем в Новейшее время. Античный владыка чеканил монеты и ровно такие же медали-медальоны, только большего размера — они предназначались для подарков, награждений, их просверливали или вставляли в оправу, чтобы носить как украшение, а в трудный момент могли использовать уже как валюту. Есть монеты, такие большие и красивые, что сначала думаешь, что это медаль-медальон. Соответственно, и обычную монету могли превратить в медальон и носильное украшение. Многофункциональность.

Самая большая сохранившаяся золотая монета — отчеканена греко-бактрийским царем Эвкратидом (171–145 до н.э.). Монета весит 169,2 грамма, диаметр – 58 миллиметров. Кабинет медалей, Париж.



Сегодня мы с легкостью отличаем монету от медали, потому что на монетах напечатаны цифры (её номинал), а на медалях — нет (иногда даты), кроме того, медали теперь обычно односторонние. Но все это тоже появилось достаточно поздно.

Явного номинала нет на античных монетах (там он может порой попадаться в виде всяких XL среди прочей надписи, но без сноровки не опознать), нет на средневековых, даже на монетах относительно нового времени. Объяснение простое – незачем. Цифры потребитель не умел читать. На русских монетах даже в 18 веке параллельно с номиналом для неграмотных делались специальные счетные знаки на монетах, бугорки, как по Брайлю (источник). Гораздо важнее было определить на вес, на зуб, правильное ли количество граммов золота или серебра в монете. Все умели определять стоимость монеты по весу, размеру, дизайну.

Точную дату появления номинала "крупным шрифтом" по центру монеты в иконографии мне не удалось, по разным источникам это стоит относить к 18 веку. Окончательно это станет нормой только с появлением бумажных денег, насколько я поняла.

Годы, кстати, тоже появились на монетах не сразу. Когда появились, сначала конечно их обозначали буквами (потому что арабских цифр еще не завезли). По книге рекордов Гинесса древнейшей датированной монетой является тетрадрахма из Занкле (Мессина). Там есть лишняя буква "А", что прочли как 1-й год (по нашему 494 г. до н.э.). Но обычай не особо прижился, имя правителя было важнее. Самой первой датированной монетой после РХ является серебряный пфеннинг датского епископа из Роскилле (MCCXXXIIII т.е. 1234 год) (источник).

Золотая монета императора Августа, 27 г. до н.э. – 14 г. н.э. Текста на этой стороне нет.



Медали-медальоны тоже отличались от привычной нам ситуации — уже тем, что делались двухсторонними, как монеты.

Монета (?) Элагабала, переделанная в подвеску



Медаль (?) императора Валенса, переделанная в подвеску. 375-378 н.э. (Еще примеры с креплениями из того же клада).



Так что единственным зримым отличием, по сути, является размер? монетку можно спрятать в зажатом кулаке, а медаль-медальон уже кладут на ладонь и она обычно её закрывают. Другое отличие — тиражность, одинаковых монет обычно сильно больше, хотя в ранние времена, когда матрицы изнашивались очень быстро, идентичные тиражи были все-таки маленькие, поэтому среди древних монет так много непохожих.

***

Тут необходимо поговорить о другом смежном жанре: камнерезном.

Резные геммы (камеи, инталии) издавна демонстрируют нам ту же иконографию с профилями.

Эллинистическая камея III в. до н.э.: представитель династии Птолемеев в образе Гермеса



Камея Блака с изображением императора Августа



Гемма Клавдия



В анфас камеи тоже пытались делать, но получалось плохо, потому что материал диктует другой принцип.

Камея Птолемея II, 310-320 гг. до н.э.



Жанры были такие смежные, что вот пишут например, что в Древней Греции не было отдельной профессии медальера в смысле автора, чеканщика металлических монет — этим ремеслом занимались те же самые мастера, которые резали драгоценные камни.

Медальон с изображением крылатого Эроса, украшение для волос. 2-я пол. 3 в. до н.э., эллинистический восток. Лувр. Как и в предыдущем случае, анфас неудобно ложится в такой формат



Камнерезное ремесло гораздо древнее монетного: уже в археологических слоях Междуречья находят каменные резные печати-циллиндры, со всякими пляшущими человечками, оставлявшими отпечатки на глине, воске, сургуче и проч. Но нас интересует, когда появились конкретно первые портретные камеи, очевидно, являющиеся протомедалями?

Вообще, камеи в принципе (как жанр), как пишут (источник) появились в эллинистический период, в 4 веке до н.э. В классику их не было. Судя по имеющимся под рукой памятникам, именно портретные камеи, получается, появились практически сразу после изобретения жанра — вон, ранее я приводила профиль Александра Македонского в образе Зевса-Амона.

То есть, портретные камеи появились в тот же период, когда эллинистические правители подхватили обыкновение портретировать себя любимых на монетах. Логично предположить, что было симптомом одного и того же явления — изменения отношения монархов к собственной репрезентации. Профильные камеи появились под влиянием профильных монет, это были более дорогие и изящные повторения их.

Тут у меня возник вопрос, а кто вообще придумал чеканить профили на монетах, в принципе? Не царей, а вообще? Уже первая в мире монета, лидийская, как вы помните, имела профиль льва. Вот древнейшие монеты Афин, с изображением божеств.

Горгону традиционно изображают фас, потому что это оберег с бешеными глазами. Уникальный случай в греческой иконографии — говорят исследователи вазописи, еще так, в фас, изображают, кажется, только Силена (пугающее божество, связанное с вином).

545–525/15 до н.э.: голова Горгоны Медузы



510–500/490 гг. до н.э. Профиль Афины Паллады.

Из таких профилей человекоподобных богов позже разовьется реалистичный портрет на монетах, как мы видели ранее.



Очевидно, что на монетах изначально печатались символы своих городов, государств, "тотемы", "гербы" владык, то есть монета была местом приложения стандартной геральдики (как она и остается до сих пор, между прочим). Разворот в профиль диктует материал и техника, но как мы видим, бывали анфасы (помимо Горгоны достаточно редко — головы нимф, бородатых богов и проч.).

Итак, круглый металлический предмет с изображением "тотема" твоего города, который был придуман раньше, чем монеты…

Первая ассоциация, которая приходит мне в голову — щит.

Жаль, подлинных древних щитов практически не сохранилось из-за уязвимости материала и изнашиваемости.

Украшение, эллинизм, 2-3 вв. дон.э. Antikensammlung Berlin



Фреска из македонской гробницы, 4 век до н.э.



Прорисовки греческих щитов. Некоторые из этих изображений появятся на реверсах монет.



Изображений щитов с головами (профилями) богов мне найти не удалось, но в керамике именно этот разворот был наиболее удобным для изображения богов (и людей).

В общем, мне кажется, будет достаточно правдоподобным предположить, что когда некто придумал украшать монеты человекоподобными профилями богов, на это решение могла повлиять иконография щитов. Некоторые из которых ковались из металла и украшались плоскими рельефами на похожие сюжеты, относяшиеся к "геральдике" своего государства.

Это искусство (торевтика) у древних народов было очень развитым, причем достаточно рано.

Реконструкция щита Ахилла по невероятно детализированному описанию в "Илиаде". Автор Дж. Флаксман, 18 век. Здесь, конечно, рафинированный классицизм в подражание 5-му веку до н.э., а не реальным Темным векам Гомера.



Еще один тип вещей, чье существование, как мне кажется, могло повлиять (!), но не обязательно повлияло (!!), на развитие независимых самостоятельных медалей и декоративных медальонов — зеркало.

Археологами найдено большое количество античных бронзовых зеркал (самыми известными и любопытными из них являются этруские). Полированная сторона, куда человек смотрелся, нас не интересует. А вот оборот, и в некоторых случаях крышечка — даже очень.

Бронзовое зеркало. 4 век до н.э. Метрополитен. Образ красавицы, очевидно. вымышленный



Собственно, если не знать, что это именно зеркало, можно и не догадаться. Ручки часто делались более хрупкими (например, из слоновой кости или дерева), отламывались и утрачивались. Уликой становится место крепления.

Бронзовое зеркало. 275-300 гг. до н.э. Крит (?). Британский музей



Бронзовое зеркало с изображением Ясона и золотого руна. 2-я пол. 4 в до н.э. Музей Феникса



Еще, конечно, были тарелки. Но они были крупнее, больше по весу, и им труднее доживалось до нашего времени.

Вот одна из моих любимых уцелевших, из знаменитого клада с сервизом римского "генерала".

Все это (о параллелях и предках медалей-медальонов) только предположения, основанные на моей текущей эрудиции, а на самом деле процесс сложения мог быть иным.

Вот, например, был у римлян еще предмет под названием oscilla (oscillum). Если кратко, то это такое вотивное приношение, дар богам, одним из главных параметров котого было "чтобы можно было подвесить". Очевидно, они были из разных материалов в зависимости от цены, встречались разных форм. Сохранились каменные, показываю вам тематические круглые.

oscillum c масками Пана и вакханки, 1 в. до н.э. Женева



1 в до н.э., Музей Сперлонги



Еще у римлян были штуки под названием фалера – это были украшения для конской упряжи, потом доспеха, штандарта и проч. Военачальники использовали их в качестве наград.

И, судя по всем, именно фалеры — и есть прото-ордена в нашем современном понимании.







Вероятно, были и какие-то круглые архитектурные элементы с рельефами (то, что сейчас тоже называется "медальонами").

Вполне вероятно, что на изобретение и бытование самостоятельных декоративных медалей повлияли еще какие-то повседневные предметы.

***

Медальоны (как носильные украшения) у греков были — нетрудная задача изобрести такую подвеску.





На Олимпийских играх никаких наград-медалей не вручалось! Наградами были веточки, веночки, ленточки, бюст герою на родине в полный рост.

Отдельные декоративные медали с более сложными и разнообразными предназначениями изобрели, все-таки, видимо, именно римляне. (Кто знает точнее — пишите). Ведь известно, что римлянами были изобретены жетоны (не для метро, а например, для визитов в публичные дома, т.н. "спинтрии").

Некие предметы использовались для жеребьевки, голосования, выборов.

Медали могли вручаться и как призы, использоваться для политической и религиозной пропаганды и т.п.

В какой-то момент их, наконец, начали заказывать просто для красоты. Это уже знак избыточного развития культуры.

Медальон с изображением македонской царицы Олимпиады (рядом оборот). Из цикла медальонов, заказанных императором Каракаллой, которые прославляли его как "потомка Александра Македонского". Музей Уолтерс.



У римлян даже возникла отдельная культура дарения медалей, вполне совпадающая с нашей сегодняшней идеей "дорогостоящий красивый сувенир непонятно для чего". Отдельный тип таких римских медалей называется Contorniate. Это явные сувенирные изделия — они изображали давно покойных императоров, знаменитых поэтов и писателей, и т.п.

Мне тут явно не хватает какого-нибудь историка античности, который изучал медали именно с точки зрения обычаев дарения.

Конторниат, 364 – 375 г. н.э. с изображением Аполлона Тианского (источник)



С портретом Гомера (источник)



Давайте посмотрим еще несколько римских медалей-медальонов, чтобы оценить уровень проработки (потому что это потребуется нам, когда мы дойдем до реанимации жанра в Ренессансе).

Еще медали из цикла Каракаллы: он сам, Александр Македонский, и обороты





Антиной



Но, в принципе, портреты на обычных монетах в золотой век своего развития были не менее красивы и поразительны.

Император Максимин Фракиец в мраморе и на монете (235-8)





В следующий раз поговорим наконец о том, как это все испоганили после Константина Великого.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ