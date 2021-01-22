Volkswagen получит новые штрафы за выбросы

22.01.2021, 8:22, Новости дня

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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в ближайшее время снова будет вынужден выплачивать штрафы за превышение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

На этот раз размер денежного взыскания составляет порядка 2 миллионов евро. В минувшем году компанию уличили в нарушении важного экологического показателя. Руководство Volkswagen признало установленный факт, тем самым указав, что последующая работа будет осуществляться без подобных нарушений. По мнению экспертов, восстановить ситуацию станет возможным благодаря поступлению в продажу электрокаров Skoda Enyaq и ID.4.

Вместе с тем компания ранее уже становилась в центре дизельного скандала, в рамках которого была разоблачена схема обмана электронных приборов, указывающих на реальный уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.