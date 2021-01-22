Бренд Volkswagen показал новый флагманский электрокар Trinity

22.01.2021, 8:22, Новости дня

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Немецкий бренд Volkswagen поделился официальным тизерным изображением обновленного электрокара, которому дали название Volkswagen Trinity.

Пока разработчики не раскрывают основных характеристик, однако указывается, что модель получила современную платформу, которая ранее не задействовалась на других автомобилях. Вместе с тем электрокар Trinity получил систему автономного управления, за счет чего транспортное средство самостоятельно будет удерживать полосу и следить за разметкой.

Кроме того, электрокар получит систему активного круиз-контроля, за счет чего водитель будет чувствовать себя более безопасно и надежно. Ранее появлялись данные, что немецкая компания намерена полностью прекратить выбросы вредных веществ в атмосферу уже к 2050 году.