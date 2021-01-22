Катя Лель обнаружила следящий за ней НЛО

22.01.2021, 7:02, Разное

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Российская певица Катя Лель призналась, что за ней пристально наблюдают пришельцы. Она даже продемонстрировала своим подписчикам в Instagram «доказательство» слежки, напомнив, что в юности ее уже похищал НЛО.

В 2019 году Катя Лель неожиданно заявила, что в юном возрасте ее похищали инопланетяне, после чего они регулярно давали ей о себе знать своим присутствием, но доказательств у исполнительницы не было. Однако 21 числа ей удалось запечатлеть светящийся круг над домами.

По словам певицы, пришельцы уже давно ее не посещали, но наступила дата 21.01.2021, которую она назвала «космическими вратами» и те вновь появились. При этом Катя Лель не была напугана, она пожелала своим поклонникам «счастья, изобилия и бесконечной радости», а также рекомендовала им «пробудиться».

После такого признания многие подписчики начали рассказывать свои истории о том, как они столкнулись с НЛО. Так, одна из подписчиц заявила, что к ней пришельцы прилетают, когда она их просит об этом. Затем поклонница Кати Лель с ними поговорила, а потом легла спасть. Остальные подписчики восприняли ситуацию с юмором, посоветовав певице быть осторожной, чтобы во второй раз не стать жертвой похищения НЛО.

Источник: www.paparazzi.ru