 

Рискнувшая жизнью Настя Ивлеева чуть не провалилась под лед на Неве

22.01.2021, 7:02, Разное
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Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева ради создания нового контента решила нарушить запрет, что едва не обернулось для нее купанием в ледяной воде Невы. Знаменитость чуть не провалилась под лед, но благодаря сноровке смогла избежать курьезной ситуации.
В Санкт-Петербург Настя Ивлеева прибыла из-за свадьбы своей подруги. Однако блогер решила воспользоваться моментом, чтобы порадовать подписчиков новыми снимками Северной столицы в Instagram. Для этого она отправилась на пляж Петропавловской крепости, назвав его «местом силы».

Ивлеева захотела встать на лед Невы, чем нарушила запрет властей Санкт-Петербурга, поскольку существует высокий риск, что слой замерзшей воды еще слишком тонкий. И блогеру удалось в этом убедиться, но ледяного купания она все же избежала. Когда лед начал трескаться она успела отскочить.

Подписчики Насти Ивлеевой отметили, что в Санкт-Петербурге температура опустилась до 11 градусов мороза, а блогер на прогулку даже шапку не взяла. Хотя позднее оказалось, что головной убор у нее с собой был, просто она сняла его ради фотосъемки, а потом Ивлеева укуталась шарфом, пожаловавшись на сильный мороз.

Источник: www.spb.kp.ru



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