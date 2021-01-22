При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека

22.01.2021, 6:22, Новости дня

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В результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени Тихова в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области погибли горняки, сообщил оперативный дежурный регионального управления Ростехнадзора. Обнаружены тела трех человек, сообщил замгубернатора Кузбасса по промышленности Андрей Панов.

«Шахта имени Тихова, диспетчер вызвал ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть). [Произошел] внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. На аварийный объект выехали три отделения ВГСЧ. По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни – горный мастер. [Через некоторое время] второго [погибшего] нашли <…>», – приводит слова дежурного ТАСС.

«В забое, где произошел выброс, работали три шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ», – написал Панов на своей официальной странице в Instagram. По данным источника в оперативных службах, горноспасатели пока не извлекли третьего погибшего из-под завалов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В момент выброса метана на шахте имени Тихова под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Власти региона и руководство Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) окажут семьям погибших необходимую помощь и поддержку. На предприятии создан и работает оперативный штаб по ликвидации аварии, добыча и проходка временно приостановлены.

Шахта имени Тихова находится в городе Ленинске-Кузнецком и была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Проектная мощность первого пускового комплекса шахты – 1,8 млн тонн угля в год. Предприятие добывает дефицитный для РФ коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.

Напомним, 6 января при обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке погибли два человека.