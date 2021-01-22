Чикагский Вестник №12. Новые приключения цирка СШАпито.

22.01.2021, 6:20, Разное

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Дмитрий Якубов:

– День добрый, дорогие друзья! В эфире «Чикагский Вестник», Дмитрий Якубов в эфире и политолог Станислав Вольховский. Сегодня мы поговорим об инаугурации и о том, что ждёт нас в ближайшие дни и что уже происходит сейчас. Станислав, я приветствую.

Станислав Вольховский:

– Добрый вечер, да, по-прежнему, наша американская политическая тема нас не отпускает. Продолжающиеся, как бы это ни было невероятно, выборы. Будем надеяться, что они уже завершились, и мы вступили в какую-то новую эпоху. Неизвестно ещё, какой она будет. Давай об этом порассуждаем. Может быть, какие-то прогнозы обсудим.

Дмитрий Якубов:

– Да. Светлый новый мир берёт костлявой рукой за горло и заставляет заниматься аналитикой. Судорожно пытаюсь понять, что же нас ждёт в ближайшее время. Итак, интересные новости в последнее время. Уже новая команда приступает к работе, «Байданы» у власти и, что получается. Клинтон уже выступает, пишет статьи и говорит, что для сторонников Трампа наступил час расплаты, для республиканцев тоже наступил час расплаты. Очень интересная статья в духе 30-ых годов Советского Союза, когда боролись с врагами народа…

Станислав Вольховский:

И беспощадно давили эту самую гадину.

Дмитрий Якубов:

Да, Беспощадно. Правые уклонисты, левые уклонисты и вообще сторонники Троцкого, Бухарина, Рыкова так далее — это все плохие люди, у нас есть генеральная линия и так далее. Нечто подобное выдала Клинтон в одной из своих последних статей. Кроме этого, к Америке направляется огромный караван мигрантов, как говорит пресса из Гондураса «толпа из Гондураса приближается к США и скандирует: «Байден! Выполняй свои предвыборные обещания!» Как будто бы Байден обещал что-то именно им и именно они являются его избирателями, вот парадокс.

Станислав Вольховский:

– Неужели они тоже за него голосовали?! Я не удивлюсь.

Дмитрий Якубов:

– Его, наверное, поддержали их родственники, нелегально проживающие в США, и которые ждут не дождутся, когда к ним придут их любимые братья, сёстры, дяди, внуки, правнуки и так далее, и так далее.

Станислав Вольховский:

– Интересно, откуда у этих, казалось бы, бедных и забитых крестьян такая точная осведомлённость о хитросплетениях американской политики о том, что именно обещал Байден и кому, это интересно.

Дмитрий Якубов:

– Я думал, ты скажешь: «Откуда у них такая осведомлённость, где находится США». Но это они выяснили.

Станислав Вольховский:

– Где находится США, они хорошо знают.

Дмитрий Якубов:

– Это они уже выяснили. Люди, которые нашли эту стену, переползли через неё, сообщили им по емейлу, куда нужно идти. Да, и ещё одна новость удивительная, или уже неудивительная, к сожалению, это становится традиционным и естественным, это, как раз-таки и очень плохо, что это становится традиционным и естественным. Но, так или иначе, трансгендер у нас все-таки попал в правительство на высокую должность, он становится заместителем министра здравоохранения. Теперь, видимо, все гетеросексуалы будут признаны больными и будут обязаны пройти курс лечения, я так понимаю?

Станислав Вольховский:

– Принудительного лечения.

Дмитрий Якубов:

– Принудительного лечения. Обязательно ли теперь будет ходить в гей-клуб и отмечаться там, чтобы там подпись была, чтобы ты мог подтвердить…

Станислав Вольховский:

– И печать, да.

Дмитрий Якубов:

– … что ты там был, как на партийном собрании в своё время, не иначе, к этому всё идёт.

Станислав Вольховский:

– Это, казалось бы, шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Мы читаем другую новость. Знаменитая наша, которая нас постоянно не перестает нас удивлять и даже в некотором роде радовать, наша «левачка» троцкистска-феминистка Александрия Окасио Кортес, наш потенциальный будущий фюрер, возможно. Она призывает отдавать Польше деньги на дерадикализацию белых супрематистов, сторонников белого превосходства.

Дмитрий Якубов:

– Естественно, там у нас исключительно белые супрематисты.

Станислав Вольховский:

– Конечно.

Дмитрий Якубов:

– Других цветов среди радикалов нет и быть не может. Они все миролюбивые, исключительно потому, что не белые, потому они и такие хорошие, мы их любим.

Станислав Вольховский:

– Здесь, правда, не написано до конца, какие именно это будут программы дерадикализации, будут ли это какие-то специальные лагеря, в которых будут перевоспитывать этих самых деятелей, будут ли это какие-то специальные исправительные учреждения. Фантазия либералов очень богатая. Они, как всегда, очень любят воображать тот самый дивный новый мир, когда они начнут строить, куда они именно начнут отправлять людей, которые по каким-то причинам не соответствуют критериям настоящих жителей этого дивного нового мира.

Дмитрий Якубов:

– В этот мир не вписываются.

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– По тем или иным причинам. То ли не являются чистокровными арийцами, то ли не являются такими поборниками коммунизма, то ли не являются производными от настоящего пролетариата или крестьянства. Помнишь, да, были такие вещи, что не то происхождение у человека, не вышел происхождением.

Станислав Вольховский:

– Был такой знаменитый чекист Мартын Янович Лацис, который говорил интересную вещь, сейчас я найду эту знаменитую цитату: «Не ищите в деле обвинительных улик, о том, восстал ли он (имеется в виду человек, которого они арестовали) против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какое у него происхождение и какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого, в этом смысл и суть Красного Террора», – сказал товарищ Лацис в 1918 году. Я цитирую очень интересную книгу, это факсимильное издание еженедельника ВЧК «Красный Террор», вот это под номером один, 1 ноября 1918 года. Они были переизданы в Москве в 2004 году, очень интересная книга, где о Красном Терроре рассказывается от лица тех, кто его проводил.

Дмитрий Якубов:

– Интересно. А почему «леваки» всегда ищут происхождение человека? Это Маркс придумал первый, что славяне – это контрреволюционная нация, а есть революционные нации, типа английской нации или это так случайно получается? Как только «леваки» приходят к власти, так они обязательно начинают анализировать, кто, от чего, от кого произошёл.

Станислав Вольховский:

– Здесь просто очень важно, потому что, они же поборники науки, они же у нас материалисты, поэтому…

Дмитрий Якубов:

– Социал-дарвинисты. К тому же.

Станислав Вольховский:

– Точно. Поэтому по науке уничтожение людей нужно сделать эффективным. Нельзя, чтобы это велось какими-то дедовскими, древними способами, чтобы это был бы азиатский способ уничтожения. Здесь надо новейшие достижения науки поставить на службу дела террора и проводить террор очень эффективно.

Дмитрий Якубов:

– Надо сказать, что евгенику придумали американские «леваки», насколько я помню.

Станислав Вольховский:

– Конечно.

Дмитрий Якубов:

– Алоизыч только позаимствовал эту прекрасную идею.

Станислав Вольховский:

– Конечно, вообще есть очень интересная книга, называется «Либеральный фашизм», которую написал Джон Голдберг. Я не знаю, переиздана ли она на русском языке, она имеется на английском. Тем, кому-то интересно, может попытаться найти, потому что, может быть, их скоро не будет, они будут сожжены или уничтожены. Это не политкорректно, я не знаю, чего нам ожидать от наших новых хозяев. Но там описываются интересные истории, интересные связи между леваками-социалистами и национал-социалистами, которые у нас тоже социалисты. Возвращаясь к твоему вопросу о происхождении, почему террор ставили на научные рельсы, потому что эффективнее уничтожать большими группами. Не брать каких-то конкретных людей.

Дмитрий Якубов:

– Это долго, слишком долго. Слишком долго одного как-то выделять.

Станислав Вольховский:

– Да. Или расу, класс.

Дмитрий Якубов:

– Нацию.

Станислав Вольховский:

– Да, или какую-то нацию. Надо это сделать сразу группой и идёт «веселее, быстрее и интереснее». Кстати, судьба самого товарища Лациса, она была достаточно печальной. Я представляю, насколько он удивился. Те самые товарищи, которые должны были, по идее, прийти к представителям угнетающих классов, ко всяким буржуям, попам и кулакам, пришли и забрали его самого. В ту же самую тюрьму, в ту же самую обитель Красного Террора, где он с ним непосредственно и познакомился.

Дмитрий Якубов:

– А он был кто? Правый уклонист? Троцкист? Бухаринист? Кто он был?

Станислав Вольховский:

– Он был одним из врагов народа, связанных, насколько я понимаю, с Ягодой. Это был «ягодовский» у него призыв. Потому что после Ягоды уже пришли люди Ежова и Лацис, как старый большевик, он был не среди них. Старых большевиков-чекистов зачищали.

Дмитрий Якубов:

– Но Ежов хорошо подчистил старых большевиков-ленинцев, правда?

Станислав Вольховский:

– Ежов, да, конечно. Его потому и призвали в 36 году, потому что Ягода оказался достаточно щепетильным. Он своих друзей, или, скажем так, подельников, чистить не очень хотел. Он всё-таки с ними планировал различные и очень интересные заговоры против Сталина, он даже сам метил на определенные места в будущем в правительстве и, поэтому, конечно, расследовать все эти заговоры ему не очень хотелось. А Ежова брали в НКВД именно потому, что он считался человеком со стороны, то есть, не связанным с госбезопасностью, которая была заражена всем этим враждебным присутствием, и он имел репутацию человека очень доброго, честного и справедливого.

Дмитрий Якубов:

– И исполнительного.

Станислав Вольховский:

– Да. Что уж с ним потом произошло, это немного другая история.

Дмитрий Якубов:

– Там была в личном деле у него такая формулировка, что, если он за что-то возьмётся, то он будет делать это до тех пор, пока его не остановят. Это и произошло в конечном итоге. Он так хорошо начал эти чистки, в кавычках хорошо, что остановились эти чистки только тогда, когда его самого остановили. Кстати, ты помнишь, какая у него формулировка, по которой он сам уже был арестован, и которая принадлежит Берии? Берия инкриминировал Ежову, что тот пытался массовыми расстрелами и арестами спровоцировать недовольство в Советском Союзе советским строем и недовольство лично Сталиным. Он трактовал это, как провокацию и вредительство.

Станислав Вольховский:

– Это достаточно недалеко от истины.

Дмитрий Якубов:

– В конечном итоге это и сработало.

Станислав Вольховский:

– Потому что было известно, что троцкисты так и делали. Была у них такая тактика, что они назначали своих людей, куда-нибудь в руководство, а потом этих людей специально выдавали, писали на них донос. Их сажали, и они уже начинали по своим признаниям тащить туда в НКВД людей невинных. Именно с целью расширить эту сеть репрессий и спровоцировать падение Сталинского режима, чтобы затем, естественно, господин Ходор…, то есть, Троцкий.

Дмитрий Якубов:

– Ходортроцкий, ха-ха.

Станислав Вольховский:

– Да. Он приехал бы из-за границы на белом коне и стал бы руководителем этого нового обновленного Советского Союза. Возвращаясь к Николаю Ивановичу Ежову, который у нас так неожиданно интересно возник, сегодня он был бы объявлен жертвой Сталинских репрессий по одной весьма политкорректной проблеме, которая у него была. Он признался в том, что он любил не только женщин, но и мужчин. И занимался таким, сегодня очень продвинутым, делом.

Дмитрий Якубов:

– Тот самый гей-клуб, с которого, в частности, и начали. Да. Кстати сказать, в Советском Союзе за это была статейка, о чём очень многие сегодня ностальгируют и, думаю, небеспочвенно.

Станислав Вольховский:

– Была в сталинское время такая линия, она ещё была.

Дмитрий Якубов:

– По-моему в 30-ых годах эта статья появилась.

Станислав Вольховский:

– Да, конечно. Потому что в 30-ых годах начался вообще поворот к нормальному государству от этих, весьма отмороженных «леватских» идей Троцкого. И по мере того, как Сталин прибирал к рукам больше власти, приходили более нормальные вменяемые люди. Вместе с ними приходила более вменяемая политика. Некий англичанин, я читал об этом документ когда-то выходило такое приложение к историческому российскому журналу «Вестник архива Президента Российской Федерации», ещё в 90-ые годы. Когда я учился в университете, они получали этот журнал, я имел возможность его читать. Там был очень интересный документ, приводилось это письмо некоего британского коммуниста, тоже нетрадиционной ориентации, к Сталину. Где он развивал сегодня не очень популярную, а тогда весьма оригинальную идею о том, что геи – тоже являются у нас угнетённым классом, угнетённой группой. И поэтому их тоже должна поддерживать коммунистическая партия и Советский Союз. Интересна резолюция Сталина на этом письме. Сталин был очень лаконичен и чёток, когда это было нужно, почти всегда, вобщем-то говоря. Он написал на этом письме так: «Идиот и дегенерат. В архив».

Дмитрий Якубов:

– Очень верно.

Станислав Вольховский:

– Возможно, это одна из причин, почему сегодняшние, в том числе и «леваки», так не любят Сталина. К Ленину у них более нейтральное отношение. Троцкого они боготворят. Сталина они ненавидят.

Дмитрий Якубов:

– Да, но Сталин очень много чего сделал. Во-первых, он создал страну, которая хотела заниматься собой, а не постоянным экспортом революций.

Станислав Вольховский:

– Ну да. И обломал троцкистам малину, по большому счёту.

Дмитрий Якубов:

– Да, итак. Одна из последних новостей, помимо всего прочего. Одна из девушек, штурмовавшая Капитолий, вольно или невольно штурмовавшая, она, заполучив этот самый зловещий ноутбук Пелосе. Кстати сказать, человек, который в этом ноутбуке рылся, найден был мёртвым. И как сказали, это было самоубийство. Интересно, что же он там увидел, что пережить не смог. И девушка, которая якобы присвоила ноутбук, я не знаю, насколько этому можно верить, но, так или иначе эта новость существует онлайн, эта девушка сейчас арестована. Ей инкриминируется, угадай, что? Ей инкриминируют, её обвиняют в том, что она пыталась продать содержание ноутбука… Раз, два, три, угадай!

Станислав Вольховский:

– Конечно же, злому и страшному Пу-ти-ну!

Дмитрий Якубов:

– Ты молодец. Я не знаю, может, ты подсмотрел уже в интернете ответ?

Станислав Вольховский:

– Признаюсь, да, я эту новость, конечно, видел. Но угадать это легко.

Дмитрий Якубов:

– Да, несложно. Внешняя разведка охотится за ноутбуком Нэнси Пелоси. Девушка, конечно же, пришла в Капитолий намерено, чтобы ноутбук стибрить, взломать и продать кровавой внешней разведке России.

Станислав Вольховский:

– По этому поводу существует очень старый анекдот с седой бородой, он еще времён Великой Отечественной войны, зародился в самой Германии. В анекдоте рассказывается про человека, который назвал Гитлера идиотом и получил наказание по двум статьям в концлагерь. Первая: это за оскорбление фюрера. Вторая: за разглашение государственной тайны. Я думаю, что Пелоси у нас находится в не совсем в умственном порядке, скажем так политкорректно. Это сегодня не тайна. Поэтому стоит только посмотреть на её истерическое выступление, когда её заклинило на слове Путин и она повторяла его в Конгрессе много-много раз и что всё это выгодно Путину, Путину, Путину, Путину.

Дмитрий Якубов:

– «Это подарок Путину», – она это сказала.

Станислав Вольховский:

– Шесть раз повторялся этот несчастный Путин, у которого уже, наверное, ушли горят от этих повторений. До этого она позвонила, возомнила себя верховной главнокомандующей Америки, а, может и самой статуей Свободы и позвонила в комитет начальников штабов и потребовала у Трампа забрать знаменитую ядерную кнопку и, похоже, её-таки забрали.

Дмитрий Якубов:

– Н-да. Но об этом и многом другом мы продолжим говорить уже в следующем сегменте передачи. Дорогие друзья, оставайтесь с нами! Это «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым Станиславом Вольховским. Через несколько минут мы вернёмся и продолжим.

Дмитрий Якубов:

– Дорогие друзья! И вновь здравствуйте, в эфире «Чикагский Вестник» со Станиславом Вольховским и Дмитрием Якубовым. Мы продолжаем. Аналитику того, что происходит сейчас и, может быть, попытаемся понять, что же нас ожидает в ближайшем будущем. Помимо всех новостей, описанных в первом сегменте передачи, мы говорили о караване мигрантов, который приближается к США, требуя от Байдена исполнить его предвыборные обещания, и о ноутбуке Нэнси Пелоси, который попал к одной из протестующих девушек и её пытаются сейчас обвинить в том, что она пыталась продать содержимое этого ноутбука внешней разведке России. И о том, что трансгендер назначен помощником министра здравоохранения. Кстати сказать, если ты помнишь, Станислав, месяц или несколько недель тому назад была новость, которая потом была объявлена потом фейком, что трансгендер будет назначен министра образования. Вот это оказалось фейком. А заместитель министра здравоохранения – это, оказалось, новостью, к сожалению.

Станислав Вольховский:

– Может быть, нас просто готовили. Это был пробный шарик. Потому что там была странная история. Дескать, эта персона, не знаю, персона какого рода. Было такое, что этот человек поставил сам пост этот специально для того, чтобы приколоться над нами, такими консервативными трампистами. Он потом написал, что это всё прикол. Но, может быть, готовили в этому. Пробный шар. Тест.

Дмитрий Якубов:

– Я тоже подумал об этом. Ты пересказал то, о чем наверняка многие сейчас подумали, потому что, действительно, такое совпадение, а совпадения такие случаются редко, если вообще случаются. Так, один трансгендер утверждает, что он будет назначен министром, вместо уходящего министра, которого, в своё время поставил Трамп. И вдруг выясняется после всех обсуждений, «да как вы можете», «да это же фейк», « да кому вы верите», «да что вы верите этим новостям», «да это же все «Фейк-ньюс», «Фейк-ньюс». Все говорили о «Фейк-ньюс» и что мы получаем? Мы получаем трансгендера в качестве заместителя министра здравоохранения. Кстати, не совсем не неизвестное лицо этот трансгендер. Он же, или оно, она, как-то появлялся.

Станислав Вольховский:

– Да, там была какая-то история, связанная с «Fox News», этого персонажа критиковали за излишнее рвение во введении карантинов, локдаунов и масок. Критиковали, вроде бы на «Fox News» и из-за этого возник определённого рода скандал. Конечно же, страшные республиканцы, которые издеваются над невинными жертвами глобального угнетения над нормальными людьми. Поэтому такая возникла история. Я эту персону помню, я о ней слышал, он уже фигурировал где-то в новостях. На самом деле у Байдена вот в чём. Потому что сегодня «все флаги в гости к нам и ему же надо соблюдать баланс, надо назначать в свою Администрацию. Потому что не назначают в Администрацию людей, которые занимались каким-то конкретным делом, известные какими-то своими достижениями, они уже что-то добились на своём посту. Нет. У нас назначают потому что это чёрная женщина, это мужчина нетрадиционной ориентации, это первый чёрный где-то ещё или первая смешанная, там кто-то, я не знаю ещё.

Дмитрий Якубов:

– Что-то с чем-то смешанная.

Станислав Вольховский:

– Да. Ещё они не дошли до назначения первой табуретки и первого пуфика в Администрацию. Но я думаю, это грядёт.

Дмитрий Якубов:

– Калигула, кстати, по-моему, осла назначал в Сенат.

Станислав Вольховский:

– Коня.

Дмитрий Якубов:

– Коня?

Станислав Вольховский:

– Я думаю, что конь в данном случае…

Дмитрий Якубов:

– Наилучший вариант!

Станислав Вольховский:

– Я бы предпочитал лучше увидеть коня, чем некоторых из этих персонажей там.

Дмитрий Якубов:

– Конь в сенате – это не самое страшное, как выяснилось.

Станислав Вольховский:

– Во всяком случае, конь не наломает таких дров. А тут ещё было столкновение политкорректности этим летом, когда, с одной стороны «леваки» требовали от Байдена, чтобы он назначал на посты в своей Администрации людей, не связанных с Уолл-стритом, потому что они нехорошие злые эксплуататоры и угнетатели. С другой стороны, представители афроамериканцев наших, они на это огрызнулись и сказали, что как же так, не может быть, это же закроет дорогу в Администрацию Байдена чёрным, которые связаны с Уолл-стритом и с финансовым миром. Оказывается, что в стране, в Америке, где полицейские зверски убивают десятки, сотни и тысячи чёрных каждый день, где господствует ужасная система расизма и угнетения, оказывается, имеются и такие чёрные жители Америки, которые связаны с Уолл-стритом. Которые, оказывается, очень богаты и представляют в какой-то мере американскую финансовую элиту. Да как же это так! Никто, кроме меня, наверное, и не удивился, прочитав эту статью. Но мне она запала, я её сейчас вспоминаю сейчас, потому что, когда люди пытаются быть политкорректными, в конце концов эти политкорректности сталкиваются, и нивелируют друг друга, получается огромный взрыв и вся система идёт вразнос.

Дмитрий Якубов:

– Интересно, что и Мелания Трамп, тут отметилась в связи с этими всеми событиями. Она выступила со своей собственной речью прощальной, очень красиво она смотрится в кадре, как всегда. Очень профессионально и красиво говорит. Если кому-то это интересно, её речи можно найти онлайн. И, что интересно, произошло, как говорят новости, она, впервые лет за 70 отказалась пригласить в Белый дом жену вновь избранного президента, нарушив, тем самым традицию, которую начала жена Эйзенхауэра.

Станислав Вольховский:

– Мелания Трамп не менее мужественная женщина, чем Трамп оказался мужественным, как человек и как президент. Потому что вся та грязь, которая лилась на Трампа, она же изливалась и на Меланию. И все наши лицемерные защитники и защитницы прав женщин они не стеснялись откровенно оскорблять, причём, грязно оскорблять очень часто Меланию Трамп именно за то, что она не желает оставить своего мужа, не желает влиться в это феминистское движение и исполнить их желание, бросить его. Потому что все почему-то ожидали, что она его должна бросить. Все следили за ней, держит она его за руку или нет.

Дмитрий Якубов:

– Подала она ему руку при входе в самолёт или нет.

Станислав Вольховский:

-Да. И сказала ли она ему что-то или нет. А вот как она на него смотрит.

Дмитрий Якубов:

– После выборов были такие упорные слухи, что, теперь-то точно Мелания с ним разойдётся, только обсуждаются детали разводного контракта.

Станислав Вольховский:

– И она опять их кинула и поэтому так ненавидят, потому что женщина, действительно, умная и очень достойная, одна из лучших американских первых леди, она красивая внешне и внутренне. Действительно, Трампу во многом помогала и поддерживала его. Поэтому все эти грязные слухи так и останутся грязными слухами. А она уходит из Белого дома с высоко поднятой головой, несмотря ни на что, в отличие от вот этих всех «букашек» и «таракашек», которые тут ползают по поверхности американской политики сегодня.

Дмитрий Якубов:

– В нашей диаспоре есть много людей, которые интересуются взаимоотношениями и перспективами взаимоотношений РФ и США. В связи с тем, что Байден приходит в Белый дом, что-то изменится или не изменится?

Станислав Вольховский:

– Насколько я понимаю, одной из главных внешнеполитических целей Трампа, – было налаживание нормальных отношений с Россией. Обама, особенно в последние годы своей Администрации, он начал вести откровенно антироссийскую политику, причём, антироссийскую глупую политику. Она даже не была умной или изощрённой, как у знаменитого русофоба Бжезинского или Рейгана, она была тупо антироссийская. Одним из признаков тупости был знаменитый украинский майдан. Другим признаком тупости была поддержка «Игила» в Сирии. В конце концов, именно РФ занялась очищением Сирии от террористов. Тут бы, конечно, Соединенным Штатам поддержать. Это ведь Америка сама пострадала от террористического акта исламских экстремистов 11 сентября. Да и после вела риторически политику борьбу с терроризмом. Но нет! Оказалось, что Обаме гораздо более симпатичны были сирийские исламисты-бандиты, которых они называли повстанцами, а не борьба с ними России.

Трамп хотел это как-то ввести в нормальное русло. Может быть, для того, чтобы вместе с Россией выступить единым блоком против глобальных притязаний Китая. Но демократы не дали Трампу это сделать. Не дали не только путём глупейшей охоты за российским влиянием на выборы, но и путём совершенно юридическим. Они провели целый ряд законов в Конгрессе, который вообще запрещал президенту нормализовать отношения с Россией без согласия на то Конгресса США. Это вопиющее ограничение прав президента вести внешнюю политику. Естественно, при нынешнем бесновании Конгресса в отношении России, кстати, и для республиканцев, и для демократов, никакая нормализация с Россией была невозможна. Трампа просто заставили, выкрутили руки, заставили его проводить политику Хиллари Клинтон, как, если бы она была президентом. Но дело в том, что, отдадим должное Трампу, даже, несмотря на то, что это бы ему создало определенный политический капитал, он, насколько я знаю, он ни разу не высказал какой-то глупой ругани против Путина. Он, конечно, критиковал Россию, критиковал российскую политику. Как его ни пытались спровоцировать на то, чтобы обгадить лично Путина. Насколько я знаю, он этого никогда не делал. Он все-таки в этом плане сохранял достоинство, сохранял надежды, что, каким-то образом можно наладить отношения с Россией. РФ была к этому готова. Там не было каких-то… Трампа, действительно, поддерживали, как вменяемого политика, который, напомню, не начал ни одной войны во внешнем мире и всячески пытался, наоборот, прекратить существующие американские войны.

Байден, конечно, будет пытаться действовать против РФ на всех фронтах. Прежде всего, на фронте украинском. Весьма вероятно, в Приднестровье, где только что пришла соросовская креатура Майя Санду к власти. И, возможно, будут попытки и на Ближнем Востоке, опять-таки в Сирии реанимировать, поскольку, мы опять видим возвращение всех обамовских чиновников в Администрацию. Они будут пытаться реанимировать сирийские бандформирования и пытаться в Сирии взять реванш за поражение этих исламистов, действовать против РФ на этом фронте.

И, конечно же, господин Навальный, лучший друг наших американских демократов, его, конечно, отправили сейчас с миссией в Россию. Или геройски умереть, как жертва путинского режима. Или, как сейчас, сесть в тюрьму, как жертва путинского режима. Или, если бы ничего с ним не случилось и его бы не арестовали и не убивали, он станет тогда человеком, которого боится Путин. Страшно боится. В любой ситуации Путин оказывается, как бы в проигрыше. Но я думаю, что Путин достаточно искушенный политик, чтобы эту проблему тоже каким-то образом разрешить. А что касается Навального, то, конечно, его жизнь может находится в серьезной опасности и вовсе не от каких-то путинских агентов, которые никак со многих попыток не могли его отравить. Трусы? У них это не получалось. Хотя, они добивались гораздо более сложных целей. Например, в Сирии. Но, несмотря на это, именно его западные друзья вполне могут захотеть, чтобы он поработал сакральной жертвой путинского режима. И, как говорилось в фильме «Семнадцать мгновений весны», или светлый образ его возглавит российскую позицию. Но пока что Навальный нужен, я думаю, живой. Поэтому он там немножко водичку помутит. Но России, конечно, будет тяжелее с Администрацией Байдена. Потому что возвращаются махровые русофобы и просто люди не очень умные. Как знаменитая Джен Псаки, над которой смеялся весь мир, над её перлами, которые она отжигала, будучи пресс-секретарём госдепартамента. Ну, такую персону… Куда же без неё в Байденовской Администрации? Там каждой твари по паре, ну, и её надо было привести, она опять будет пресс-секретарём Белого дома. Так что готовимся долго и много смеяться над заявлениями оттуда.

Дмитрий Якубов:

– Возвращаясь к Хиллари Клинтон и к её статье. В этой статье она провела параллели между атакой 11 сентября и гибелью трёх тысяч американцев и штурмом Капитолия. Как тебе понравится такая аналогия?

Станислав Вольховский:

– Я думаю, что для любого нормального американца, для любого американского патриота это покажется совершенно оскорбительно.

Дмитрий Якубов:

– Это кощунство, правда.

Станислав Вольховский:

– Да. Это кощунство, без сомнения. Потому что, с одной стороны, это, действительно, реальные жертвы этого страшного злодеяния, которое все видели в прямом эфире. Всех этих людей, которые горели в этом здании, которые прыгали оттуда. С другой стороны, мы видим этот опереточный спектакль, который уже назван штурмом, назван восстанием.

Дмитрий Якубов:

– Бунтом.

Станислав Вольховский:

– Да, который является банальной провокацией. Даже не очень умной провокацией. Но очень эффективной. Поэтому, с одной стороны, – да, это кощунство. С другой стороны, я думаю, что Хиллари Клинтон, как старая подруга людей, которые, например, убили Каддафи или воевали против Асада, то есть, тех же самых исламских террористов. Она их немножко обидела, потому что, какие же это террористы были? Надо назвать их повстанцами тоже, как он называли сирийских боевиков. Это террористы, это у нас американцы, которые многие ветераны войны, ветераны войн с этими исламистами. Их-то сегодня называют внутренними террористами. А настоящих внутренних террористов, насколько я помню, при том же Обаме, очень долго пытались целый ряд лиц, исламистов местных, американских. Которые, например, вот был человек, который совершил стрельбу на американской военной базе, так вот его пытаются объявить внутренним террористом, потому что он и сам объявлял, что он был связан, то ли с «Игилом», то ли с «Аль-Каидой». Но за него постоянно вступались демократы, которые говорили: «Ну, как же внутренний террорист. Нет, нет, это нехорошо. Это просто уголовник. Зачем называть такого хорошего человека, да ещё и мусульманина – террористом?». Тогда они очень стеснялись называть исламистов внутренними террористами.

Естественно, в отношении консервативных американцев, ветеранов войны, людей, которые шли туда с американскими флагами…Да, вот из них, конечно, сделают внутренних террористов, без сомнения.

Единственное, что хочу напомнить о Хиллари Клинтон, спасибо, что ты к этому вернулся, это то, что Трамп, в своё время, когда он вёл дебаты с Хиллари, он обещал её посадить. Его избиратели ожидали этого. Это было одно из обещаний, которое Трамп, к сожалению, не выполнил. Может быть, поэтому сегодня происходит то, что происходит. Если ты не сажаешь своих врагов, то они, в конце концов, посадят тебя. Не знаю до конца, почему Трамп не выполнил своего обещания, он его не очень и пытался выполнить, потому что…

Дмитрий Якубов:

– Ну, как мы знаем, мы же не знаем подноготной всей кухни.

Станислав Вольховский:

– Да.

Дмитрий Якубов:

– Что там было внутри.

Станислав Вольховский:

– Мы не знаем, но не было даже признаков на это. Может быть, там были подвижки. Может быть, это было причиной того, почему на Трампа накинулись все очень жёстко. Во всяком случае, ему это не удалось. Отчасти поэтому, сегодня он оказался в таком положении. Потому что, когда видишь, что лидер не может эффективно бороться со своими противниками, то противники наглеют и уже начинают понимать, что да, этот человек не столь опасен для них. И они могут его каким-то образом скрутить, связать и заставить отступить.

Конечно, довершила всё это то, что ему пришлось расстаться с генералом Флинном. Ожидалось, что Трамп его защитит, что Трамп сумеет его отстоять. И когда это не произошло мы увидели, что Трамп не настолько эффективен именно в том, чтобы защищать своих людей. Это придало наглости всем его партийникам, и они уже тогда навалились сильнее.

Дмитрий Якубов:

– Дорогие друзья! Мы вынуждены на этом закончить сегодня. Нота не очень оптимистичная, не очень весёлая. Тем не менее, какова жизнь, такая и нота. Такая атмосфера, в которой проходят наши встречи. Это был «Чикагский Вестник» с Дмитрием Якубовым и политологом Станиславом Вольховским. Слушайте нас в записи, на страничке «Чикагский Вестник – радио» в «Фейсбуке» или на сайте «Чикагский Вестник». Набирайте в интернете, находите нас и слушайте в записи. Также у нас появляются расшифровки, печатные версии наших передач тоже на сайте на сайте «Чикагский Вестник» и на страничке «Чикагский Вестник – радио» в «Фейсбуке». Всего доброго, до свидания и до новых встреч!

Станислав Вольховский:

– Большое спасибо всем тем, кто нас смотрит, слушает и, теперь, я надеюсь, будет читать. Как всегда, помните, сохраняйте оптимизм и хорошее настроение, несмотря н на что, это очень важно. Добро всё-таки победит! Прошу вас это помнить.

Дмитрий Якубов:

– Да, добро победит, несмотря на то, что, порой, кажется, что это не случится никогда. Будем надеяться на лучшее.

Станислав Вольховский:

– Все будет хорошо!

Дмитрий Якубов:

– Все будет хорошо! Всего доброго.