Мнение: О 86% несогласных с Путиным

22.01.2021, 5:42, Разное

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Цифра 86% давно уже стала мемом и аксиомой. Хотя немногие честные социологи всё ещё утверждают, что она является не более, чем выдумкой пропаганды. Причём с обеих сторон, ибо всем выгодно это самое путинское большинство.

Но оно может сыграть – и уже сыграло! – дурную шутку как раз с самим российским президентом Владимиром Путиным.

Именно путинским большинством в 86% голосов «за» Европарламент принял в четверг на сессии в Брюсселе резолюцию по ситуации с оппозиционером Алексеем navalny Навальным. В ней парламентарии, во-первых, категорически осуждают задержание Алексея Навального и его сторонников и призывают к немедленному и безусловному их освобождению. Во-вторых, независимо от ответных действий российской стороны евродепутаты требуют от властей Евросоюза «занять активную позицию … и значительно ужесточить #санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму Навального». В-третьих, они призывают «все страны #ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах, в особенности по проекту “Северный поток – 2″». Он, по мнению европейских избранников «должен быть остановлен немедленно».

Подаётся всё это под соусом полной солидарности с «демократически настроенными жителями России» и безусловной поддержки российского «гражданского общества, которое продвигает ценности демократии и верховенства закона, фундаментальные права и свободы человека».

Что и говорить, поддержка и солидарность, особенно выраженные материально, это всегда хорошо. Но при этом возникает ряд совершенно неудобных вопросам к «творцам демократии». Грубо говоря, они замечательно расписывают прекрасный результат, но как сами представляют себе процесс его достижения?

Вот по-честному, без дураков, кто разъяснит, как самые суровые санкции против, допустим, восьми сотрудников и десятка руководителей ФСБ России помогут последним одуматься и начать продвигать ценности демократии и верховенства закона? Есть ли хотя бы один пример, когда это подействовало? Вообще говоря, различные рестрикции против российских чиновников и бизнесменов регулярно вводятся с 2014 года (а если вспомнить про Список Магнитского, так и с 2010-го). Сильно это помогло демократизации России? Заметно укрепило в россиянах приверженность ценностям демократии? Хоть сколько-нибудь усилило авторитет и позиции отечественного гражданского общества?

Каждый сам даст ответы.

А вот «Северный поток – 2», притча во языцех. Допустим, его строительство таки остановят на последней миле: уже и «Газпром» признал, что такое возможно. Сотни километров трубы останутся мёртвым грузом на морском дне. Как это поможет демократизировать Россию?

Нет, ну в самом деле… 99% затрат российского газового монополиста на эту стройку уже профинансированы, зарыты в землю и т.д. Теперь этот коридор поставок газа в Европу открыт не будет, и вернётся украинский транзит со всеми его сложностями и противоречиями. ОК, #Украина окажется на какое-то время в положении транзитёра-монополиста и сумеет постричь ренту. Но какое отношение всё это имеет к ценностями российской демократии?

Или евродепутаты рассчитывают, что глава «Газпрома» Алексей Миллер, всем обязанный Владимиру Путину, пойдёт из-за понесённых убытков против своего патрона? Или россияне, которым – что наиболее вероятно – банально поднимут цены на газ, начнут требовать свободных выборов и станут голосовать за «партию Навального», которой ещё даже в природе не существует?

Тут самое время вспомнить, что любые санкции – это наказание. А оно, по классике, вовсе не является актом мести, но предназначено для достижения трёх социальных результатов:

– исправления виновного;

– возмещения вреда;

– устрашения невиновных.

Собственно, виновных в удушении российской демократии за последние 20 лет, вероятно, только могила исправит: все предыдущие санкции, как персональные, так и групповые, хорошо это показали. Вред Европе от дополнительных объёмов российского газа, как минимум, сомнителен. А что касается устрашения россиян, которые – вот дурачки – не хотят выносить вперёд ногами из Кремля Путина&Co., то тут вспоминается присказка про ёжика и голую ж***у, пардон май френч. Примеры Ливии, Сирии, Египта, где были такие выносы или хотя бы их попытки, как-то не вдохновляют. А пример Ирана говорит, что может быть и наоборот: санкции только сплачивают.

Ну и зачем тогда это вот всё, если по-честному?

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