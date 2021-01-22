Захарова заявила о насаждении на Украине неприятия русского языка

22.01.2021, 5:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат указала на то, что с 16 января украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она назвала это решение анекдотическим. «Следить за выполнением этого будет специально созданный орган – Аппарат уполномоченного по защите государственного языка, который может выносить не только предупреждения за неиспользование государственного языка, но и самостоятельно накладывать штрафы. Настоящий, хороший репрессивный орган», – приводит ее слова ТАСС.

«Это все есть насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны и нашей культуры. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, создававшееся на территории страны не одно столетие», – подчеркнула дипломат.

Захарова призвала европейские страны дать оценку действиям украинского руководства, «направленным на обеспечение превосходства украинской нации».

Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов».