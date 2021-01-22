В Москве из-за снегопада образовались девятибалльные пробки

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22.01.2021, 5:28, Новости дня
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Пробки в Москве днем достигли девяти баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Особенно сложная ситуация наблюдается в центре города.

Основные затруднения сконцентрированы в центре: «стоят» Тверская и Неглинная улицы, Большая Лубянка, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка. Кроме того, заторы образовались на Котельнической, Москворецкой, Пречистенской и Серебрянической набережных, передает РИА «Новости».

Движение на Садовом кольце затруднено в обоих направлениях, а также на большей части ТТК. МКАД относительно свободный. Из-за ремонтных работ пробка образовалась на северо-востоке кольцевой дороги в обоих направлениях.

На внутренней стороне МКАД пробка образовалась на отрезке с 84 километра до 87 километра, с 6 километра до 19 километра и с 56 километра до 68 километра. На внешней стороне – на отрезке с 71 километра до 62 километра, с 44 километра до 32 километра, а также с 15 километра до 3 километра. Вылетные трассы свободны.

Ранее в четверг департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни. Сообщалось, что в период с 13.00 мск четверга до 11 мск пятницы «под влиянием теплого фронта циклона с запада, в г. Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов». Синоптики прогнозировали, снег, местами гололед, гололедицу.



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