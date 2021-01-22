 

Главой британской миссии в ЕС стал переговорщик Лондона по Brexit

22.01.2021, 5:28, Новости дня
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Главой дипломатической миссии Соединенного Королевства в Евросоюзе назначен британский дипломат Линдси Кройсдейл-Эпплби, участвовавший в переговорах с Брюсселем по теме Brexit, сообщили в МИД Великобритании.

«Мы открываем новую главу в наших отношениях с Евросоюзом, и я рад назначить Линдси [Кройсдейла-Эпплби] главой миссии Соединенного Королевства [в ЕС]. Его знания и опыт будут жизненно важны в ходе продолжающегося дружеского сотрудничества Великобритании с ЕС», – приводит слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба ТАСС.

Кройсдейл-Эпплби посвятил дипломатической работе 25 лет. С 2012 по 2015 год он занимал пост посла Великобритании в Колумбии, с 2017 года занимался вопросами выхода королевства из состава ЕС, а в течение 2020 года был заместителем главного переговорщика Великобритании по Brexit Дэвида Фроста. Кройсдейл-Эпплби сменит Тимоти Барроу, который занимал должность британского постпреда при ЕС в 2017-2020 годах. После Brexit Барроу формально стал послом Соединенного Королевства в ЕС, занимая эту должность до 21 января 2021 года. Теперь пост дипломатического представителя Великобритании в ЕС вновь переименован, Кройсдейл-Эпплби будет числиться лишь главой британской миссии в ЕС, а это более низкий дипломатический ранг по сравнению с должностью посла.

Накануне между Великобританией и Евросоюзом разгорелся скандал после отказа Лондона предоставить посланнику ЕС высокий дипломатический статус.

Напомним, 1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.



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