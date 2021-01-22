«Рамзан сказал: “Нет разводов”. А я говорю: “Есть!”»

22.01.2021, 4:42, Разное

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История Аси Гажаевой, которая сбежала из Чечни с четырьмя детьми и отказывается дальше содержать собственного мужа.

Женщинам в кавказских республиках сложно спорить со своими мужьями и их семьями, сложно выйти из несчастливого брака, почти невозможно оставить после развода детей у себя. Ася Гажаева из Грозного уже почти восемь лет добивается от мужа развода. За это время, по словам Аси, супруг неоднократно избивал ее, похищал детей, натравливал на женщину религиозных деятелей и местные правоохранительные органы, устраивал погромы в ее квартире. Наконец, в конце года Асе удалось забрать детей (но не всех, а четверых из пяти) и покинуть республику. Сейчас она вынуждена скрывать свое местонахождение ради безопасности. Ася рассказала «Гласной», как чеченцы и ингуши трактуют сегодня шариат, как развестись, если Рамзан разводы запретил, и в чем смысл жизни женщины, если известно, что главная задача любого мужчины — «кайфовать».

Материал подготовлен социальным проектом «Гласная», который направлен на преодоление гендерных стереотипов в современном российском обществе. Подпишитесь на проект в инстаграме и фейсбуке, чтобы узнать больше историй.

Знакомство

Я родилась и выросла в Грозном. Он тоже в Грозном родился, грозненский ингуш. Во время чеченской войны переселился в Ингушетию. А в Чечню просто приезжал. Мы познакомились в паспортном столе. Сперва он заговорил с моей мамой про документы и так узнал, где мы живем. Потом как-то появился, узнал мой номер телефона и позвонил. Мне было тогда 23 года, он старше меня на 12 лет.

У меня в тот период было очень много ухажеров, почему я выбрала его — сама не могу понять. Не знаю даже. Судьба, наверное. Тогда я просто не разбиралась в людях.

В моей семье не обсуждали, выйду я замуж или не выйду. Для мамы главное было, как для многих чеченских женщин, устроить сына, моего брата. Сыновья в Чечне по-прежнему больше ценятся. У нас горевание такое, когда дочь рождается, да вы что! Я знаю лично: соседка у меня трех девочек подряд родила — после каждой девочки муж ее избивал, избивал, избивал до потери сознания, инвалидом ее сделал за то, что она девочек родила. И от дочерей, и от нее отказался, такой вот козел.

Из-за дочери у семьи могут возникнуть проблемы. Из-за женщин у нас стреляются, убиваются, все бывает. Как только девочка родилась — сразу думают, что будет у нее в жизни, какие проблемы она может создать… Вот эти все разговорчики. А мальчик для семьи никогда не бывает проблемным: хоть алкаш, пьяница вырастет — все равно гордость семьи!

До брака мы особо не встречались, как сейчас делают… Наши мужчины всегда преподносят себя красиво, но это до свадьбы. У некоторых еще привычка такая: когда идут на встречу к девушке, они достанут костюм у друга, у брата, у свата, у соседа, но предстанут в лучшем виде перед ней, в лучшем образе. А потом ты узнаешь, что он на самом деле из себя представляет, но часто уже после свадьбы. Там ни костюма, ничего — рваные штаны, женщинам самим потом до конца своих дней приходится работать и костюмы покупать мужьям-оболтусам.

«Раньше я жениховался, а сейчас я — муж».

Так все и было в моем случае. Когда у меня первый день рождения был после свадьбы, или это 8-е Марта было, я его спросила: «Что это ты мне ничего не подарил? Тогда же дарил, до свадьбы-то». Он ответил: «Раньше я жениховался, а сейчас я — муж».

Его мать была изначально против нашего брака, потому что я чеченка.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Но она не могла ему отказать, потому что хотел жениться младший. У нас, вайнахов, раньше как-то это некрасиво было, считалось позором, если младший женится раньше старшего. У младшего, видать, дела какие-то там пошли, он хотел жениться, а тут старший, неженатый, мешал ему. И они хоть куда готовы были его пристроить, женить. Но мать все равно хотела свою, ингушку.

В итоге она уступила. Недовольно пришла свататься сама и заодно взглянуть на меня. По традиции это должны делать старики, но она даже не посчитала нужным звать их. В этой семье за ничто меня приняли. Мне ведь еще отец говорил: «Тебе там житья не дадут, ты же видишь, что происходит». Вот такой вот джекпот я выиграла в своей жизни.

Традиции

Если бы у нас по настоящим вайнахским традициям воспитывали сыновей, мы, женщины, жили бы в шоколаде. По нашим традициям женщины сидят дома, их уважают, их обеспечивают. А сейчас — вы на рынок «Беркат» пройдите, вы там ни одного мужчины не увидите. Везде бабьё! Сейчас женщины — кормят своих братьев и их семьи, сыновей, дочерей, свою семью помимо остальных, всё несут наши женщины на своих плечах. А гражданин выходит вперед — якобы это он делает. Вот как сейчас со мной, видите?

Женщина должна всё! Вот воспитание нынешних вайнахов — чеченцев и ингушей.

Женщина должна всё: сама родить, сама воспитать, сама накормить — еще мужа и всю его родню! А гражданин — это только бесплатное приложение. Сейчас, когда стараются женить сыновей, ищут побогаче сноху, которая будет их кормить. Вот насколько опустился менталитет и традиции, о которых так душераздирающе говорят. Ищут сноху, ищут жену, которая будет кормить и содержать.

Сейчас я вижу, что гражданка на Кавказе — мужик в быту: и слесарь, и электрик, и добытчик, и повар, и няня, и прачка, и в некоторых случаях медсестра на дому. Женщина у нас должна быть многофункциональна.

А на самом деле быть женщиной — это не значит только растить детей, сидеть дома взаперти. Есть моменты, когда ей нужно выйти куда-то — естественно, в сопровождении мужа: в салон, в магазин, в парк погулять. То есть не быть рабыней Изаурой, а быть нормальной женщиной, которую уважают. И у которой муж знает, для чего он предназначен и какая на нем лежит ответственность (аманат). Вот это — быть женщиной.

На чеченском когда говорят, что гражданка вышла замуж, не говорят «за него замуж» — говорят «за ними замужем».

А я как вышла замуж, так и начала работать, и тяну, и тяну. Да зачем оно мне надо, такое замужество? И так не только у меня, это замужество всех женщин. На чеченском когда говорят, что гражданка вышла замуж, не говорят «за него замуж» — говорят «за ними замужем». Свекор, девери, золовки, остальные родственники, а в некоторых случаях даже соседи мужа — все становятся «мужьями», и гражданка должна им всем угодить.

Получается — не я замуж пошла, а за меня вышли замуж. Конкретно, всем тейпом вышли. А я и мой тейп их всех содержали.

Семейная жизнь

Честно говоря, я уже запуталась во времени. Когда мне было 24 года, родился первенец-сын. В браке житья не было с первых дней, мне с первых дней надо было — вещи в узелок и когти рвать. Не знаю, почему я осталась, — видимо, судьба.

Мы не жили вместе. Я вам объясню, как все это было: он был гастролер. И появлялся, когда ему нужны были деньги, когда ему было удобно. Приходил как квартирант, со своим шмотьем на стирку, и я — это папа же, детям отец — я как-то допускала. Он из меня пытался сделать удобную женщину, которая будет и в горе, и в радости, «пока смерть не разлучит». Причем в мои радостные и горестные дни рядом не видно было никого.

Ася с детьми. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Он вообще участия не принимал в нашей жизни никогда, никакого. В Чечне, Ингушетии — так живут очень многие семьи, когда гражданка сама рожает, заблаговременно готовится, копит деньги, проходит сама все обследования, платит за все сама или ее родители, всё-всё-всё сама. Наш гражданин в роли отца приходит посмотреть, кто у него родился, и всем рассказывает, что у него сын. Всё, праздник удался!

«Для мужчин что удобно — то и шариат».

У нас гражданин по шариату может взять еще вторую жену, третью, и вот так он гастролирует между семьями. За корову в Ингушетии надо платить, а жена обходится дешевле, чем корова. Был фильм «Дождя», где девушки снимали хиджаб, и там очень справедливо одна девушка говорит: «Для мужчин что удобно — то и шариат».

Я тоже готовилась к появлению второй жены, задумалась о пристройке к домику. Потом случился какой-то скандал, я посидела-подумала: какая дура! Мне оно надо? Сейчас я приведу ему в дом вторую жену, а потом мне придется и ее кормить, и ее детей, он же не хочет работать.

Дети мои практически все погодки, рожала почти каждый год. Когда я захотела уйти, у меня уже было двое детей. Я посмотрела на них и подумала: как я уйду, у старшего сына не будет брата, у дочки не будет сестры, как они в будущем будут, когда меня не станет? Только дети меня притормозили. Для меня дети — это мое продолжение. Но сейчас я думаю, что так жертвовать собой нельзя. Так я родила пятерых детей.

Он говорил: «А, свиноматка, посмотри на себя!». Но я знала — если захочу, буду выглядеть лучше, чем до замужества. Я на это даже не обижалась. Я сказала себе: когда меня любят, я склоняю голову, не любят — поднимаю. И он это понял. Он все это говорил не для того, чтобы я исправлялась, а чтобы понизить мою самооценку. Я же знаю себя, если захочу — приведу себя в порядок и буду жить для своих детей.

Женщина работает

Я открыла вещевой магазин на «Беркате». Но во время пожара в 2013 году он сгорел по вине администрации рынка. И в этот момент, когда магазин горел, я была в больнице со своим отцом, который буквально через несколько дней умер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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