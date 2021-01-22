Частные компании Ливана захотели купить «Спутник V»

22.01.2021, 4:34, Новости дня

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Частные ливанские компании ведут переговоры с министерством здравоохранения по вопросам закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ее распространения в Ливане, сообщил посол этой страны в Москве Шавки Бу Насер.

Бу Насер заявил, что у Ливана «нет возражений по регистрации русской вакцины», и, насколько ему известно, «есть частные компании в Ливане и России, которые контактируют с министерством здравоохранения в Бейруте с целью покупки этой вакцины и ввоза ее в Ливан», передает РИА «Новости».

В ноябре ливанское правительство заявило о подписании двух контрактов, в том числе с компанией Pfizer на поставку вакцин от коронавируса. Первую партию Бейрут ожидает в начале февраля.

Парламент страны ратифицировал законопроект об экстренном использовании вакцин, а Всемирный банк сообщил о решении предоставить Ливану кредит в размере 36 млн долларов для программы вакцинации в стране.

С начала года в Ливане наблюдается резкий рост заболеваний коронавирусом, а также увеличилась смертность среди больных.

Ранее стало известно, что обсуждается возможность производства «Спутника V» в Германии.